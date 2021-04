Tái hiện "Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng" trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Tối 29/4, BTC Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản hùng ca của mùa xuân đại tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao Động.



Ca sĩ Cẩm Ly và Đan Trường sẽ góp tiết mục trong chương trình Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng.

Chương trình nghệ thuật Bản hùng ca của mùa xuân đại thắng được đầu tư và dàn dựng hoành tráng với 4 chương: Đất nước đứng lên, Miền Nam thành đồng Tổ Quốc, Thành phố anh hùng, Thành phố niềm tin.

Các nghệ sĩ lần lượt trình diễn nhiều tác phẩm âm nhạc đặc sắc, trong đó có những sáng tác đã đi vào lòng người bao thế hệ: Câu hò bên bờ Hiền Lương, Việt Nam đường chúng ta đi, Lời người ra đi, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Đường Hồ Chí Minh trên biển, Đồng Khởi, Giải phóng miền Nam, Bài ca may áo, Dậy mà đi, Hát cho dân tôi nghe, Tiến về Sài Gòn…

Tham gia biểu diễn trong chương trình có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được yêu thích: NSND Thanh Ngân, NSƯT Trọng Phúc, ca sĩ Cẩm Ly, Hiền Thục, Quốc Đại, Thanh Sử, Giang Hồng Ngọc, Thế Vĩ, Đào Mác, Duyên Huyền, Thanh Nguyên, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt, nhóm 135, nhóm FM…

Ca sĩ Hiền Thục

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP.HCM, phát thanh trực tiếp trên kênh FM 99.9mhz (Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM – VOH) và được phát livestream trên các hạ tầng truyền thông số (Website; Fanpage; Kênh YouTube).

Trong đêm nghê thuật này, nhiều ca khúc mới cũng được giới thiệu rộng rãi đến khán giả: Ngày mới trên thành phố của tác giả Dương Quốc Hưng (tác phẩm tham gia đợt vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu về TP.HCM) do ca sĩ Đan Trường thể hiện; Tôi yêu Tổ quốc tôi của tác giả Mai Trâm (giải 3 cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam do báo Thanh Niên tổ chức) được nhóm Lạc Việt - Mắt Ngọc - 135 biểu diễn; hay ca khúc Thành phố tỏa nắng do K-ICM sáng tác và thể hiện cùng RyO.