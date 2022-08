Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt triệu tập chủ tài khoản tiktoker HM nói xấu người miền Trung lên làm việc.

Tài khoản tiktoker HM nói xấu người miền Trung bị công an triệu tập. Ảnh: CACC.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 05/8/2022, tài khoản Tiktok "H.M" đăng tải 01 video với nội dung "Bạn nghĩ sao về người miền Trung" thể hiện quan điểm chê bai, nói xấu người miền Trung. Video trên nhận được sự quan tâm rất lớn với hơn 3,8 triệu lượt xem, 54,9 nghìn lượt thích, 23,7 nghìn lượt bình luận và 13 nghìn lượt chia sẻ.

Trong clip được H.N.M đăng tải trên tiktok, H.N.M cho rằng "người miền Trung rất keo kiệt và bủn xỉn, hà tiện, khôn lỏi, lúc nào cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ trước, không có tinh thần xã hội, không có tinh thần đất nước… nên miền Trung rất kém phát triển so với những miền còn lại…".

H.N.M đăng video nói xấu người miền Trung bị phản ứng gay gắt. Ảnh: CA.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến một chiều, duy ý chí của H.N.M, cho rằng hành động của M là phân biệt đối xử, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

Làm việc với cơ quan chức năng, H.N.M thừa nhận quá trình sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên là do chính M thực hiện. Địa điểm quay video là tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Dù người được phỏng vấn có cả những nhận xét tích cực về người miền Trung nhưng M chỉ chọn những đoạn nhận xét tiêu cực, sau đó cắt ghép, chỉnh sửa thành 1 video hoàn chỉnh chỉ chứa đựng nội dung phê phán theo ý muốn chủ quan của M và tiến hành đăng tải trên TikTok.

H.N.M thừa nhận cắt ghép những nhận xét tiêu cực để về người miền Trung để câu view, câu like. Ảnh: CACC.

Mục đích mà M làm video nêu trên nhằm câu view, câu like, thu hút nhiều người quan tâm đến mình để mình sớm trở thành người nổi tiếng.

Được biết, trên trang TikTok của H.N.M cũng xuất hiện nhiều video khác có nội dung nhảm nhí. Trước đây, chính chủ tài khoản TikTok này cũng đã gây "bão dư luận", bị nhiều người lên án khi sản xuất, đăng tải video phê phán những người đi xe máy số.

Hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.