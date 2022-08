Rà soát 100 đối tượng, truy ra nhóm phá rừng thông lớn nhất Đà Lạt

Ngày 11/8, Công an TP.Đà Lạt cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Minh (60 tuổi, ngụ phường 12, TP.Đà Lạt). Lê Thị Minh được xác minh là đối tượng chủ mưu vụ phá khoảng 400 cây thông tại tiểu khu 144B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý.

Lê Thị Minh được xác định là đối tượng chủ mưu vụ phá rừng thông tại tiểu khu 144B. Ảnh: CACC

Ngoài ra, Công an TP.Đà Lạt còn khởi tố Dương Kim Hà (40 tuổi) và vợ là Bùi Thị Huyền (38 tuổi, đều ngụ phường 12, TP.Đà Lạt) để điều tra vụ án "hủy hoại rừng". Dương Kim Hà bị bắt tạm giam 3 tháng, Bùi Thị Huyền đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Vợ chồng Dương Kim Hà là đối tượng trợ giúp và thuê người cho Lê Thị Minh để phá rừng tại khu vực trên. Ảnh: CACC

Cụ thể, sau khi lập chuyên án, cơ quan chức năng đã rà soát, khoanh vùng gần 100 người khả nghi để tiến hành điều tra. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định Lê Thị Minh là người chủ mưu cùng với sự trợ giúp của vợ chồng Hà và Huyền để thuê 4 đối tượng Bùi Văn Giá (37 tuổi), Quách Văn Khuyên (42 tuổi), Lê Văn Hà (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, cùng ngụ phường 12, Đà Lạt) cưa hạ thông tại tiểu khu trên từ khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng.

Các đối tượng phá rừng tại khu vực trên cưa hạ thông từ khoảng 0 giờ đến 3 giờ sáng. Ảnh: CTV

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, tại tiểu khu trên xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng khiến hàng trăm cây thông 3 lá nằm la liệt. Ghi nhận của phóng viên, có khoảng 400 cây thông 3 lá đường kính gốc từ 20 – 60cm mới bị cưa hạ còn ứa nhựa, lá còn xanh.

Khoảng 400 cây thông đã bị cưa hạ tại tiểu khu 144B. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã cùng lãnh đạo TP.Đà Lạt, các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Công an tỉnh khởi tố vụ án, lập chuyên án, bằng mọi giá phải truy bắt được đối tượng, đấu tranh làm rõ và xử lý khung cao nhất để răn đe.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (đội mũ cối) kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 144B. Ảnh: CTV

Hiện, Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ phá rừng thông trên để xử lý theo quy định của pháp luật.