"8 năm trước, thầy trò chúng tôi hụt hẫng khi nghe tin dừng dự án điện hạt nhân" (Bài cuối)

"Chúng tôi ủng hộ tái khởi động dự án điện hạt nhân"

Trao đổi với PV báo Dân Việt, PGS.TS. Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho hay: "Tôi ủng hộ và mong đợi tái khởi động dự án điện hạt nhân tại Việt Nam bởi nó có nhiều ưu điểm nổi trội như nguồn điện sạch, có công suất lớn, ổn định, giá cạnh tranh và là xu hướng phát triển ở các nước tiên tiến".

PGS Nguyễn Văn Thái tâm sự thêm: "Bản thân tôi là người được đào tạo Kỹ thuật Hệ thống Hạt nhân và từng tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho dự án điện hạt nhân từ năm 2008 của Đại học Bách khoa Hà Nội, quan điểm của tôi cần phải sớm triển khai dự án điện hạt nhân trước nhu cầu lớn về nguồn điện trong tương lai và đảm bảo cùng cộng đồng quốc tế về mục tiêu Net Zero vào năm 2050".

PGS.TS Nguyễn Văn Thái giới thiệu với PV báo Dân Việt mô hình bình sinh hơi và mô hình thùng lò phản ứng hạt nhân (do đối tác Nhật Bản tặng). Ảnh: Tào Nga



Chung quan điểm, TS Nguyễn Thế Nghĩa, Trưởng bộ môn Vật lý hạt nhân, khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng bày tỏ: "Việc khởi động lại dự án điện hạt nhân hoàn toàn đúng đắn bởi xu hướng của thế giới là điện hạt nhân. Hiện điện than khó cạnh tranh, thủy điện đã hết khả năng, điện gió, điện mặt trời dù tiềm năng nhưng chúng ta chưa làm chủ được. Chỉ có điện hạt nhân mới cung cấp nguồn điện nền ổn định, bền vững. Đây là nguồn điện sạch, công suất lớn, đốt cả ngày đêm mà không ô nhiễm môi trường. Bây giờ chúng ta xây dựng thì 50 năm sau mới phải lo nhiên liệu".

Ngoài ra, TS Nghĩa cũng bình luận: Có thể dư luận lo ngại việc nhiễm phóng xạ từ 2 vụ lớn là sự cố nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine (trước đây thuộc Liên Xô) năm 1986 nhưng khi đó nhà máy sử dụng công nghệ cũ và sai lầm của con người. Còn sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản vào năm 2011 là hy hữu bởi động đất, sóng thần.

"Hiện nay, xây dựng nhà máy điện hạt nhân rất an toàn với nhiều hệ thống bảo vệ nên việc phá hủy gần như không thể. Các nước tiên tiến đang quay lại sử dụng nguồn điện này. Chúng ta cần thực hiện sớm, nhanh và quyết liệt nếu cứ kéo dài sẽ không hiệu quả", TS Nghĩa khẳng định.

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên là trường có truyền thống đào tạo Vật lý hạt nhân và nghiên cứu cơ bản. Ảnh: Tào Nga

"Thầy trò hụt hẫng khi bị dừng dự án"

Trước đó, ngày 25/11/2009, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Tuy nhiên, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 về dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2016.

Đến nay, sau 8 năm kể từ ngày có quyết định dừng dự án điện hạt nhân, PGS Nguyễn Văn Thái cho biết: Tôi vẫn còn nhớ như in lúc Quốc hội "bấm nút" và đưa ra lý do điều kiện phát triển kinh tế vĩ mô của Việt Nam có nhiều thay đổi so với lúc quyết định đầu tư dự án.

"Thầy trò chúng tôi ai cũng tiếc vì đây là dự án lớn. Chúng tôi đã rất nghiêm túc và mất nhiều công sức xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo với sự hỗ trợ hiệu quả từ các đối tác thân thiết như Nhật Bản, Pháp, chưa kể nguồn nhân lực đã được cử đi đào tạo ở Nga, Nhật Bản hàng trăm người", thầy Thái trầm ngâm.

"Song song với điện hạt nhân, chúng ta cần quan tâm đến đề án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Đồng Nai và mong muốn thêm của giới khoa học hạt nhân là xây dựng Trung tâm máy gia tốc để phục vụ nghiên cứu. Bởi vì ứng dụng của kỹ thuật hạt nhân còn cho cả y tế, nông nghiệp, công nghiệp… chứ không chỉ riêng điện hạt nhân", TS Nguyễn Thế Nghĩa cho hay.

PGS Thái chia sẻ thêm, các bạn sinh viên khi đó nghe tin dừng dự án điện hạt nhân cảm thấy rất lo lắng, bất an về cơ hội việc làm.

Các thầy cô và nhà trường một mặt động viên các bạn sinh viên, đồng thời điều chỉnh chương trình đào tạo, chuyển định hướng các lĩnh vực ứng dụng liên quan đến kỹ thuật hạt nhân để tạo cơ hội nghề nghiệp.

"Chúng tôi không quên khích lệ các bạn tin tưởng chờ đợi và luôn sẵn sàng đóng góp khi điện hạt nhân quay trở lại trong tương lai", PGS Thái nhớ lại.

Trong khi đó, TS Nguyễn Thế Nghĩa bày tỏ: "Giá như hồi đó dự án vẫn được triển khai tiếp thì Việt Nam đã có cơ sở điện hạt nhân tương đối tốt. Theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, chúng tôi đã mất nhiều năm tham khảo khung chương trình, dự án mà hiện tại vẫn lưu trên máy tính. Sinh viên thì phải chuyển ngang. Tuy nhiên, bây giờ tái khởi động dự án vẫn chưa muộn vì nhu cầu điện của nước ta rất cấp bách".

Các trường sẵn sàng nguồn lực cho dự án điện hạt nhân

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trước đây là Đại học Tổng hợp, là trường có truyền thống đào tạo Vật lý hạt nhân và nghiên cứu cơ bản, từ năm 1956. Hiện nay trường có thêm ngành Công nghệ kỹ thuật hạt nhân. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm tại Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, các bệnh viện có khoa Y học hạt nhân như Bệnh viện K, 108, Ung bướu, trung tâm chiếu xạ Hà Nội…

Theo TS Nghĩa, mỗi năm trường đào tạo khoảng 30 sinh viên. Nếu dự án điện hạt nhân quay lại, nhà trường sẽ có kế hoạch đào tạo nhiều hơn. Do vậy, nếu Chính phủ có chủ trương cần sớm và thực hiện tốt hơn, đặc biệt nên trao quyền chủ động cho các trường để đầu tư đào tạo dài hạn và chuyên sâu.

TS. Nguyễn Thế Nghĩa giới thiệu máy gia tốc Pelletron phục vụ nghiên cứu hạt nhân mà Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường duy nhất ở Việt Nam sở hữu. Ảnh: Tào Nga



Hiện có Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) và Đại học Đà Nẵng là những trường có nền tảng đào tạo về điện hạt nhân. Nguồn kinh phí được cấp, các trường sẽ trang bị phòng thí nghiệm, các thiết bị thực hành cho sinh viên. Mỗi trường sẽ đầu tư theo thế mạnh riêng, không trùng lặp. Ví dụ như trường thì đầu tư nghiên cứu nguyên lý hạt nhân, vật lý cơ bản; trường chú trọng kỹ thuật hạt nhân; trường thì kỹ thuật điện hạt nhân…

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng là trường duy nhất ở Việt Nam có máy gia tốc Pelletron do Đại học Quốc gia Hà Nội đầu tư phục vụ nghiên cứu.

Với vai trò là đơn vị đào tạo nhân lực cho dự án điện hạt nhân, theo PGS Nguyễn Văn Thái, sắp tới nếu dự án điện hạt nhân khởi động lại sẽ có nhiều thuận lợi. Các chương trình đào tạo nguồn nhân lực (được hỗ trợ từ các nước như Nga, Nhật Bản), cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên gia… hoàn toàn có thể đáp ứng được ngay khi chương trình điện hạt nhân có nhu cầu.

Đại học Bách khoa Hà Nội đào tạo lĩnh vực Kỹ thuật Hạt nhân (hiện thuộc khoa Vật lý kỹ thuật) từ năm 1970, mặc dù chương trình phát triển điện hạt nhân đã tạm dừng từ 2016, cho đến nay nhà trường vẫn duy trì tuyển sinh khoảng 30 - 40 sinh viên mỗi năm với định hướng nghề nghiệp trong các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn như công nghiệp, y tế. Tuy nhiên, năng lực thực tế của nhà trường có thể đào tạo nhiều hơn thế.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Hạt nhân hiện tại vẫn duy trì mô đun năng lượng hạt nhân thu gọn và sẵn sàng mở rộng khi có nhu cầu. Trong đề án đào tạo nguồn nhân lực do Bộ GDĐT xây dựng trước đây, nhà trường được giao kế hoạch tuyển sinh hơn 100 chỉ tiêu mỗi năm, liên tục trong 5 năm nhằm phục vụ kế hoạch phát triển dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Do vậy, bên cạnh đội ngũ sẵn có từ trước, tùy vào nhu cầu khi dự án tái khởi động mà nhà trường sẽ có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực mới.

Các học viên tham quan lò phản ứng Hạt nhân thử nghiệm HTTR thuộc công nghệ thế hệ IV HTGR, JAEA. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, với điện hạt nhân là lĩnh vực kỹ thuật đa ngành, Đại học Bách Khoa Hà Nội có lợi thế lớn khi có nhiều đơn vị đào tạo nhiều ngành kỹ thuật liên quan trực tiếp đến công nghệ nhà máy điện hạt nhân như cơ khí, vật liệu, nhiệt, điện, điều khiển tự động, hóa học… cùng tham gia. Nhà trường còn có 3 đối tác lớn từ Nhật Bản là Hitachi, Toshiba, Mitsubishi thông qua công ty JINED vẫn luôn đồng hành cung cấp đội ngũ chuyên gia, tài liệu, học bổng từ năm 2006 đến nay.

"Ngay sau khi nghe tin khởi động dự án điện hạt nhân, nhiều cựu sinh viên từng được cử đi học ở Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như các cựu sinh viên theo học chương trình đào tạo Kỹ thuật Hạt nhân tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhắn tin cho tôi bảo: "Thầy ơi, em có cơ hội không, em vẫn chờ đây ạ". Do vậy, tôi tin rằng, khi Chính phủ cần thì ngay lập tức có thể kêu gọi và thu hút được một số lượng nhân lực nhất định sẵn sàng làm việc, tham gia dự án", PGS Thái nói.