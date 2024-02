Tai nạn giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Bị nói thiết kế "có vấn đề", Bộ GTVT "phản ứng" thế nào?

Nhiều ý kiến trái chiều về cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 10h ngày 18/2/2024, tại Km48+200 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế do xe ô tô 07 chỗ ngồi mang BKS: 36A-485.67 va chạm với xe đầu kéo mang BKS: 63C-136.59 làm 03 người chết đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều đến từ dư luận.

Trên một số diễn đàn mạng xã hội xuất hiện luồng ý kiến trái chiều về nguyên nhân vụ tai nạn đến từ sự chủ quan của tài xế vượt ẩu, khi vượt xe đầu kéo chưa đảm bảo khoảng cách an toàn và vượt sai quy định tại đoạn đường không được phép vượt. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng, khâu thiết kế hạ tầng giao thông tại vị trí xảy ra tai nạn đang bộc lộ nhiều vấn đề.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: MXH

Trước những thông tin trái chiều từ dư luận về thiết kế đoạn đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, trao đổi với PV Dân Việt, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết: "Chúng ta cần phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra để xem nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn là gì?. Về phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã vào cuộc rà soát hết lại vị trí xảy ra tai nạn".



"Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế, có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ", ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng cho rằng, cũng cần khuyến cáo tới người dân về nguyên tắc tổ chức giao thông và nguyên tắc tham gia giao thông ở tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

"Bất kỳ một tài xế nào khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chú ý quan sát, giữa khoảng cách, đảm bảo tốc độ, vượt xe trên những đoạn đường được phép vượt và quan sát kỹ, khi đủ khoảng cách an toàn, xe phía trước nhường đường thì xe sau mới vượt được", ông Dũng nói.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ.





Rà soát, tổ chức lại giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cũng trao đổi với PV Dân Việt, một chuyên gia giao thông cho rằng: "Trước đây khi chưa có các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam, các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào nhưng ngày Tết thường xảy ra trên QL1A rất nhiều".

Vị này nhận định, khi có cao tốc Bắc - Nam, lượng xe đổ dồn vào cao tốc nhiều hơn nên QL1A đã giảm ùn tắc và giảm tai nạn. Tuy nhiên, trên cao tốc là đường mới nhiều tài xế không quen đường và lái xe ẩu, thiếu quan sát đã dẫn tới tai nạn nghiệm trọng.

Về hạ tầng giao thông, khi tuyến cao tốc được đưa vào vận hành khai thác, chắc chắn đều phải được nghiệm thu từ khâu thiết kế đến thi công xây dựng phải đảm bảo đúng thiết kế thì mới được đưa vào khai thác.

Liên quan đến vụ tại nạn giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện chỉ đạo về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để kịp thời khắc phụ hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên; xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 02 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp; đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan, hốc cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân...