Doanh nhân Ukraine thân Nga Viktor Medvechuk hiện sống ở Moscow. Ảnh: TASS.

Doanh nhân người Ukraine Viktor Medvedchuk, lãnh đạo phong trào Ukraine khác và cựu lãnh đạo đảng Cương lĩnh đối lập - Vì sự sống, hiện sống lưu vong ở Nga, vừa trả lời phỏng vấn hãng tin Nga TASS nhân kỷ niệm 10 năm thảm kịch Odessa - sự kiện ngày 2/5/2014 trong đó hàng chục người Ukraine phản đối Maidan đã bị thiêu sống.

Trong cuộc phỏng vấn, Medvechuk cho rằng, theo hiến pháp Ukraine, Zelensky không thể là tổng thống hợp pháp sau ngày 21/5 - ngày dự định diễn ra bầu cử ở Ukraine mà Zelensky dã tuyên bố hủy bỏ do chiến sự.

Theo Medvedchuk, phương Tây "ủng hộ Zelensky vì ông ta là một kẻ cực đoan hoài nghi, kẻ đã hủy hoại đất nước vì những tham vọng của mình, kẻ đã ném người dân Ukraine vào lửa chiến tranh".

"Hàng trăm ngàn người Ukraine đã trở thành nạn nhân, hàng triệu người mất nhà cửa và việc làm" - Medvechuk nói. "Vấn đề không phải là sau ngày 21/5, Zelensky sẽ là tổng thống bất hợp pháp, mà là Ukraine đã mất tư cách nhà nước và không có gì để nói ở đây cả".

Cũng theo nhà tài phiệt người lưu vong, Ukraine chắc chắn sẽ thống nhất với Nga trong những năm tới vì hai nước có những liên quan máu thịt.

"Có thể nói gì về tương lai của đất nước từng được gọi là Kievan Rus, Novorossia, Ukraine, cái tên bắt nguồn từ thuật ngữ Slavic cũ có nghĩa là 'vùng biên giới', vùng biên giới của Nga? Một đất nước có mối liên hệ về mặt di truyền với Nga và mối liên kết này chỉ có thể chấm dứt khi toàn bộ người dân bị tiêu diệt" - ông nói khi được hỏi về tầm nhìn về tương lai của Ukraine trong 10 năm tới.

Ông nói thêm: "Quá trình tái hòa nhập của người Ukraine trên cơ sở quyền tự quyết đã bắt đầu và sẽ được thực hiện sau 10 năm nữa. Người Ukraine chắc chắn sẽ thống nhất với Nga".

Về thảm kịch Odessa 10 năm trước, Medvechuk cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky và phe nhóm của ông cần bị trừng phạt. "Băng đảng Zelensky, những người thân cận nhất của ông ta, đồng bọn của họ và những kẻ phạm tội chống lại dân thường bị thiêu chết ở Odessa, cũng như những người có hành động tội ác khiến hàng nghìn người chết trong quá trình chiến sự phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Họ phải nhận hình phạt thích đáng bất kể họ đang ở quốc gia nào" - ông nói khi đề cập thảm kịch Odessa.

Ông nói, trên trang web của phong trào Ukraine khác" của ông có danh sách và chi tiết "tội ác" của những người bị ông cáo buộc.

Medvedchuk cáo buộc rằng, chế độ Kiev do quyền Tổng thống Ukraine khi đó là Alexander Turchinov lãnh đạo đã thiêu sống những người bên trong Tòa nhà Công đoàn của Odessa. "Mười ngày trước thảm kịch, Turchinov đã chủ trì một cuộc họp về việc chuẩn bị cho vụ sát hại hàng loạt những người phản đối cuộc đảo chính ở Odessa" - theo Medvechuk.Ông cũng nhắc tới những người khác tham gia cuộc họp có Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Valentin Nalivaichenko và Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Andrey Parubiy, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước khu vực Dnepropetrovsk là Igor Kolomoisky.

Theo Medvedchuk, hành động của nhóm người này được chỉ đạo bởi các thế lực bên ngoài vẫn đang cai trị Ukraine, "ngăn chặn xung đột Ukraine giảm bớt vì họ cực kỳ quan tâm đến nó."

Chính trị gia này nhấn mạnh, những người tổ chức, lãnh đạo và tham gia hoạt động thiêu sống người dân vào ngày 2 tháng 5 năm 2014 phải bị đưa ra công lý ở Odessa

Hồi tháng 4/2022, Medvechuk bỏ trốn khi đang bị quản thúc tại gia vì cáo buộc phản quốc và bán bí mật quân sự cho Nga, song đã bị lực lượng an ninh Ukraine bắt lại. Sau đó đến tháng 9/2022 có thông tin nói Nga và Ukraine đã trao đổi 215 tù binh Ukraine bị bắt giữ trong trận chiến bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở Mariupol để Medvechuk được trả tự do.