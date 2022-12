Tại sao cây cảnh trong nhà, lá càng to, lộc càng vượng, gia đình làm ăn phát đạt, viên mãn?

Ngày nay, nhiều người thích mua sắm cây cảnh để trang trí trong nhà, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán sắp đến. Trong suy nghĩ của mọi người, cây xanh trong nhà không chỉ đơn giản là làm đẹp môi trường, vun đắp tình cảm mà còn có ý nghĩa đặc biệt về mặt phong thủy.

Theo phong thủy, cây cảnh trong nhà càng vượng thì điều kiện môi trường càng tốt, lá cây xanh càng to thì gia đình càng thịnh vượng, làm ăn phát đạt, tài lộc, sức khỏe đều dồi dào.

Theo phong thủy, cây cảnh trong nhà càng vượng thì điều kiện môi trường càng tốt,

Lúc đầu tôi cũng nghĩ đó chỉ là chuyện mê tín, vớ vẩn, nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, tôi đã thay đổi quan điểm. Loại điềm lành phong thủy này kỳ thực cũng có cơ sở khoa học nhất định.

Lý do thứ nhất là vì những chiếc lá to của cây xanh cho thấy môi trường trong nhà rất tốt. Chỉ trong môi trường có ánh sáng, thông gió và chất lượng không khí tốt thì cây mới phát triển mạnh và lá phát triển cực lớn.

Một môi trường như vậy cũng phù hợp cho cuộc sống của con người, giúp tinh thần và thể xác của con người đều thoải mái. Trong phong thủy, sự xanh tốt, xum xuê của cây cối trong nhà tượng trung cho thịnh vượng, chiêu tài, hút lộc, mang lại may mắn cho gia đình.

Lý do thứ nhất là vì những chiếc lá to của cây cảnh cho thấy môi trường trong nhà rất tốt.

Lý do thứ hai, cây xanh trong nhà phát triển mạnh mẽ và lá to, đòi hỏi phải được bảo dưỡng một cách khoa học, thậm chí tốn rất nhiều năng lượng và nguồn tài chính.

Lá cây xanh càng to chứng tỏ gia đình yêu đời, tâm hồn thanh thản. Chỉ có gia đình hòa thuận mới có thân tâm khỏe mạnh như vậy. Vì vậy, lá cây xanh tươi phì nhiêu chứng tỏ ngôi nhà càng thịnh vượng.

Lý do thứ ba là những cây cảnh có lá mập mạp, to khỏe nhìn rất độc đáo v cao cấp, giá trên thị trường cây cảnh cũng không thấp. Nói chung, những người có cuộc sống nghèo khó, tài chính eo hẹp không có tâm trí bỏ ra số tiền lớn để mua cây cảnh đắt tiền về nhà để "cung phụng".

Cây cảnh có lá to thường phát triển nhanh và có sức sống mạnh mẽ.

Chỉ những gia đình giàu có mới mua các cây cảnh đắt tiền, độc lạ về trưng trong nhà và đặc biệt chú ý đến cây cảnh phong thủy có ý nghĩa chiêu tài, hút lộc vào nhà, với hy vọng năm sau làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, sự nghiệp lên hương.

Còn lý do thứ 4 là cây cảnh có lá to sẽ đắt giá và cao to hơn hẳn cây xanh thông thường. Lá cây to cũng giúp cây cảnh có khả năng quang hợp, lọc không khí mạnh hơn.

Cây xanh có lá to thường phát triển nhanh và có sức sống mạnh mẽ. Chúng thường có thể kích thích cảm xúc tích cực của mọi người, dưỡng người, giúp mọi người sống trong nhà tràn đầy năng lượng tích cực. Khi từ trường trong nhà tốt thì ngôi nhà nhất định sẽ thịnh vượng, mọi người trong nhà đều có vạn khí tốt hơn.

Dưới đây là 1 số cây cảnh lá to vượng khí, tốt cho phong thủy gia đình bạn nên lựa chọn.

Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

1. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ (Monstera) có lá lớn nhất trong số tất cả các loại cây xanh và nó cũng là loại cây xanh phổ biến nhất. Lá của cây cảnh này giống như vân trên mai rùa, có thể có đường kính lên đến 1m.

Cây cảnh này thích môi trường có nhiều bóng râm và độ ẩm lớn. Cây rất dễ mọc cao và tươi tốt khi để trong nhà, tạo thành cảnh quan rừng nhiệt đới đầy ấn tượng.

Cây cảnh này thích môi trường có nhiều bóng râm và độ ẩm lớn.

Nhiều nhà giàu ưa thích cây cảnh trầu bà lá xẻ là vì đối với những gia đình làm ăn, giàu có, việc giữ cho cây cảnh trong nhà có cành lá xum xuê, xanh tốt là điều họ rất chú trọng.

Sức sống của cây cảnh tượng trưng cho sự phát triển, thăng tiến, tài lộc dồi dào đến với gia chủ. Nếu bỗng dưng cây xanh trong nhà bị héo úa, chết mòn là điềm báo không tốt, rất kiêng kỵ trong phong thủy. Nên việc lựa chọn cây cảnh dễ chăm sóc, dễ sống tươi tốt là điều đương nhiên.

Cây cảnh: Thiên điểu

2. Cây cảnh: Thiên điểu

Cây cảnh thiên điểu (Strelitzia) có lá tương tự như lá chuối, nhưng dáng cây thanh mảnh, đẹp hơn. Cây cảnh này chịu môi trường bán râm và ẩm ướt. Trồng cây cảnh này giúp phòng khách của bạn có phong cách thanh lịch, sang trọng.

Cây cảnh này ngay từ cái tên đã là một biểu tượng của sự tự do. Cây cảnh thiên điểu được coi là biểu tượng của sự xuất sắc và thành công.

Cây cảnh này ngay từ cái tên đã là một biểu tượng của sự tự do.

Cây cảnh này có thể là một món quà hoàn hảo cho một người sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoặc mong muốn thử thách một điều gì đó mới mẻ.

Do đó, trồng thiên điểu ở phòng khách rất "hào khí", thể hiện khí chất phóng khoáng của gia chủ.

Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

3. Cây cảnh: Trầu bà thanh xuân

Cây cảnh trầu bà thanh xuân còn gọi là trầu bà tay Phật (tên khoa học là Philodendron bipinnatifidum hoặc Philodendron selloumSplit) là một trong những cây cảnh có hình dáng lá độc đáo. Cây cảnh có lá to, màu xanh tươi, chịu bóng mạnh và có giá trị làm cảnh cao.

Lá của nó xẻ rộng, có hình dáng giống như bàn tay. Cũng có người cho rằng, lá cây của trầu bà thanh xuân có hình như đầu rồng. Đây là cây cảnh "hot" nhất trên thị trường cây cảnh hiện nay.

Cây cảnh này là một loài thực vật cho lá xanh và không đòi hỏi nhiều về môi trường sống.

Chỉ cần vài chiếc lá là đã khiến mọi người mê đắm. Cây cảnh này thích môi trường tán xạ, ẩm, nóng. Chỉ cần cung cấp cho nó môi trường phù hợp là cây cảnh sẽ phát triển nhanh.

Những chậu cây cảnh trầu bà thanh xuân không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí mà còn tiếp thêm sinh khí và cân bằng độ ẩm, giảm độ khô của không khí. Ngoài ra, cây cảnh này là một loài thực vật cho lá xanh và không đòi hỏi nhiều về môi trường sống.

Cây cảnh trầu bà Philodendron gloriosum có có đường gân lạ, lá xanh rất cao cấp và mượt như nhung



5. Cây cảnh: Trầu bà Philodendron gloriosum

Trầu bà Philodendron gloriosum hay còn gọi là môn nhung là một trong những loại cây cảnh trồng trong nhà cực kỳ ấn tượng. Nó có thể tô điểm cho bất cứ căn phòng nào trong ngôi nhà của bạn.

Trầu bà Philodendron gloriosum là loại cây xanh rất được ưa chuộng và đắt hàng trong hai năm trở lại đây. Tuy lá của cây cảnh này không to như khoai môn tai voi nhưng to hơn nhiều lá khoai môn thông thường.

Quan trọng nhất là cây cảnh này có có đường gân lạ, lá xanh rất cao cấp và mượt như nhung, trồng trong chậu rất đẹp và là cây cảnh đắt giá.

Loại cây dừa cảnh này thường được sử dụng như một loại cây thanh lọc không khi tự nhiên và tạo độ ẩm cho gia đình.

5. Cây cảnh: Dừa cảnh



Dừa cảnh (Dypsis lutescens) là loại cây thường xanh thuộc họ cọ. Lá của nó rất lớn. Hình dáng chiếc lá giống đuôi phượng đang bay.

Loại cây cảnh này thường được sử dụng như một loại cây thanh lọc không khi tự nhiên và tạo độ ẩm cho gia đình.

Bạn trồng cây cảnh này trong nhà không chỉ có tác dụng lọc sạch khí, làm sạch cacbonic trong không khí và thải ra nhiều oxy hơn, khiến người sống và làm việc trong nhà cảm thấy thoải mái.

Đồng thời, vì ưa môi trường ấm và ẩm nên trong quá trình trồng cây cảnh này trong chậu, bạn cần giữ cho đất hơi ẩm trong thời gian dài. Điều này tự nhiên có thể cân bằng độ ẩm của không khí hanh khô vào mùa hè.

Cây cảnh này còn giúp đem lại vận khí tốt cho ngôi nhà

Về ý nghĩa phong thủy, cây dừa cảnh được trồng trong nhà mang ý nghĩa của sự bình yên, xua đuổi những điều xúi quẩy không hay. Bên cạnh đó, cây dừa cảnh giúp các thành viên trong gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Cây dừa cảnh còn giúp đem lại vận khí tốt cho ngôi nhà, giúp cho mỗi thành viên trong gia đình luôn gặp may mắn, suôn sẻ trong công việc, gặp điều tốt trong cuộc sống, tiền tài, tài lộc đầy nhà.

Cây cảnh dương xỉ ráng ổ phụng thích môi trường râm mát, có thể treo trên tường, trông phá cách và cao cấp.



6. Cây cảnh: Dương xỉ ráng ổ phụng

Cây dương xỉ ráng ổ phụng (Staghorn), một loại dương xỉ được nhiều người ưa chuộng. Vì lá của nó trông rất giống chiếc gạc nai nên được rất nhiều người yêu hoa dùng để treo trên tường làm gạc trang trí, có hiệu quả rất tốt.

Ráng ổ phụng có lá rất lớn, có thể dài tới cả mét. Cây cảnh này thích môi trường râm mát, có thể treo trên tường, trông phá cách và cao cấp.

Như vậy, nếu bạn tin vào phong thủy có thể chọn trồng một số cây cảnh lá to trong nhà, không chỉ giúp bầu không khí tốt lành mà còn chiêu tài, hút lộc, vượng khí.

(Theo Inf.news)