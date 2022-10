Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 07h ngày 14/10 đến 07h ngày 15/10 có nơi trên 700mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 961mm, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 775.4mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 752.2mm,…

Về lý do khiến miền Trung mưa dồn dập trong thời gian ngắn, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực miền Trung đang chịu ảnh hưởng của nhiều tổ hợp hình thái gây mưa trong cùng một lúc.

Đầu tiên là áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, sau đó lại suy yếu thành áp thấp. Thứ hai là không khí lạnh đã và đang hoạt động ở khu vực này. Tiếp đến là các nhiễu động sóng Đông trên cao.



Có đến 3 tổ hợp hình thái gây mưa cùng một lúc cho các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, trong đó Đà Nẵng có nơi mưa lớn đến 752,2mm. Ảnh: Diệu Bình.

"Ba hình thế thời tiết này có khả năng gây ra đợt mưa rất lớn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ cũng như là phía Bắc của Tây Nguyên đến ngày 16/10, mưa cao điểm sẽ trong ngày 14/10 đến ngày 15/10", ông Lâm nói.

Điều đáng lo ngại là, khu vực miền Trung vừa trải qua đợt lũ lớn kéo dài từ ngày 9 đến 12/10, chỉ mới kết thúc cách đây khoảng 2 ngày thì bây giờ mưa lại bắt đầu xuất hiện trở lại.

Mưa lớn với lũ trên các sông đang ở mức cao, mực nước các hồ chứa ở mức cao, lo ngại ở đây là lũ ở khu vực hạ du vừa kết hợp mưa của đợt này cũng như mực nước sông đang ở mức cao của đợt lũ trước đó.

Cảnh báo mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn từ nay đến ngày mai có thể dẫn đến nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất đối với các tỉnh, thành phố khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (15/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi.

Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).