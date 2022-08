Dù tiếp quản Warner Bros (WB) chưa được bao lâu nhưng tân Giám đốc điều hành David Zaslav đã đại tu hoạt động kinh doanh của studio bằng cách thực hiện các thay đổi chiến lược, cắt giảm ngân sách, giám sát việc sa thải và tạm dừng bộ phim "Batgirl" được công khai rộng rãi. Bốn quyết định quan trọng được đưa ra, Zaslav đã truyền cảm hứng cho vô số sự chú ý khi gửi điện báo kế hoạch 10 năm cho DC trong bối cảnh "tái thiết lập".

Điều đó có ý nghĩa gì đối với các sản phẩm riêng lẻ của DC vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ngôi sao của loạt phim ăn khách Aquaman, Jason Momoa đã xuất hiện để quảng bá phần ba của loạt phim "See" được trình chiếu trên Apple TV +. Anh đã có những chia sẻ về tương lai của mình tại hãng.

"Đó là một câu hỏi thú vị", Momoa nói và dừng lại một chút để suy nghĩ.

"Tôi chỉ tin tưởng vào họ để đưa ra quyết định đúng đắn và tôi vẫn phải lo phần việc của mình thôi", Jason Momoa chia sẻ.

Tài tử Aquaman khẳng định "sống chết" với vai diễn

Jason Momoa trong phim "Aquaman". (Ảnh: THR).

Jason Momoa hiện đang giữ vai Arthur Curry, Vua của Atlantis tham gia lần lượt trong phần" Aquaman 2018", "Batman v Superman: Dawn of Justice" và "Justice League". Anh có một bộ phim khác sắp hoàn thành là "Aquaman and the Lost Kingdom" do James Wan đạo diễn. Tuy nhiên, WB đã dời phát hành từ ngày 17/3/2023 đến thời điểm ngày 25/12/2023. Trong khi có tin đồn rằng, ngày phát hành có thể thay đổi một lần nữa, Momoa có nhiều kỳ vọng về những gì người hâm mộ cuối cùng sẽ được xem khi bộ phim được công chiếu.

"Chúng tôi thực sự đã làm rất tốt", anh nói. "Chúng tôi đã tạo ra một bộ phim tuyệt vời và nó sẽ chứng minh điều đó khi ra mắt. Điều thú vị về những gì đã diễn ra khi dịch Covid-19 bùng phát là mọi người đều cố gắng gấp rút để "chạy đua" với thời gian. Tuy nhiên, tác phẩm sẽ ra mắt vào một thời điểm đủ sẵn sàng, khi mọi người quay trở lại rạp chiếu phim. Cảm ơn Tom Cruise".

Momoa không phải là người trong cuộc duy nhất của Hollywood biết ơn Cruise, những gì anh và Paramount đã đạt được với "Top Gun: Maverick", một bộ phim đã giúp thu hút và minh chứng rằng, khán giả sẵn sàng quay lại rạp chiếu phim (cùng với một loạt các tựa phim của Marvel). Tác phẩm đã thu được 1,4 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu. Aquaman gốc của Momoa không kém xa với 1,1 tỷ USD. Không cần phải nói, hãng phim và ê-kíp sản xuất rất kỳ vọng vào phần phim tiếp theo.

"Chúng tôi đã viết một câu chuyện tuyệt vời. Tôi là một trong những người viết kịch bản và ngay phút chúng tôi hoàn thành "Aquaman 1", tôi đã bắt đầu với bản phác thảo dài 50 trang cho phần thứ hai. Nó có cả trái tim của tôi trong đó. Tôi cảm thấy rất gắn bó với nhân vật và đã đóng anh ấy qua 4 bộ phim rồi?", anh nói.

Jason Momoa cho biết, anh sẽ tiếp tục theo đuổi vai diễn chừng nào người xem phim còn cảm thấy thích thú. "Tôi sẽ tham gia lâu nhất có thể. Dĩ nhiên, đó là tới khi mọi người còn cảm thấy hay ho và vai diễn chưa cũ kỹ thì chúng tôi sẽ không làm một cái khác", nam diễn viên cho hay.