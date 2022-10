Mới đây, ngôi sao bộ phim truyền hình nổi tiếng "Friends", Matthew Perry đã tiết lộ hiềm khích với Reeves trong tự truyện "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", dự kiến phát hành vào tháng 11.

Ngay sau đó, anh đã gặp chỉ trích từ phía dư luận bởi phát ngôn này. Theo Variety, Matthew Perry nói trong một thông cáo gửi báo chí hôm 27/10: "Tôi thực chất là người hâm mộ lớn của Keanu Reeves. Khi viết sách, tôi chỉ chọn bừa một cái tên. Đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi. Đáng lẽ, tôi nên tự dùng tên của bản thân trong các đoạn đó". Về phía Keanu Reeves, anh chọn cách giữ im lặng trước ồn ào với đồng nghiệp.

Trong cuốn sách, Perry kể rằng, River Phoenix trong phim A Night in the Life of Jimmy Reardon (1988). Cơ hội làm việc chung giúp 2 ngôi sao trở thành bạn bè tốt. Đến năm 1993, Perry bàng hoàng và đau đớn khi hay tin người đồng nghiệp thân thiết qua đời.

Tài tử được yêu thích nhất loạt phim "Friends" vạ miệng trong tự truyện. (Ảnh: IT).

Anh viết: "River Phoenix đẹp từ ngoại hình cho đến tâm hồn, anh ấy quá đẹp đối với thế giới này. Tuy nhiên, tôi cảm giác người tài năng thường mất sớm. Tại sao những người khác biệt như River hay Heath Ledger lại ra đi, còn Keanu vẫn nhởn nhơ quanh chúng ta?".

Matthew Perry nhớ lại khoảnh khắc khi hay tin Chris Farley tử vong do dùng thuốc quá liều. Bằng lời lẽ mang tính công kích, anh tiếp tục gọi tên Keanu: "Tôi đã đấm thủng một lỗ trên tường xuyên qua phòng thay đồ của Jennifer Aniston khi nghe tin Farley chết năm 1997. Trong khi đó, Keanu vẫn sống".

Hồi năm 2018, dư luận xôn xao khi nghe tin Perry đã phải nhập viện vì thủng đường tiêu hóa. Trên thực tế, việc sử dụng opioid của Matthew Perry đã tàn phá ruột kết và khiến anh phải trải qua hai tuần hôn mê, sau đó là năm tháng trong bệnh viện. Chín tháng tiếp theo, nam diễn viên phải đeo túi hỗ trợ đi vệ sinh bên người.

Lần đầu tiên Matthew Perry đến với trại cai nghiện là vào năm 1997. Nam tài tử đã điều trị tại trung tâm Hazelden Foundation ở Minnesota trong vòng 28 ngày và sau này, Perry đã phải thốt lên rằng, đó là trải nghiệm "đáng sợ nhất" mà mình từng có.

Tuy nhiên, đến năm 2001, Matthew Perry lại một lần nữa phải đi cai nghiện để có thể tiếp tục ước mơ diễn xuất và mang tiếng cười đến cho khán giả. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, Matthew Perry đã thú nhận rằng, việc nghiện ngập khiến cho anh bị rối loạn thần trí nghiêm trọng đến mức: "Tôi không nhớ được ba năm của phim "Friends". Không gì cả trong ba năm đó… đâu đó giữa mùa phim thứ 3 và thứ 6".

Matthew Perry, 53 tuổi, là diễn viên truyền hình nổi tiếng. Anh được biết đến qua vai diễn Chandler Bing trong loạt phim truyền hình "Friends". Sau đó, tài tử tham gia các phim điện ảnh như: "17 Again", "Go On", "The Odd Couple"... nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Matthew Perry từng hẹn hò nhiều minh tinh như Julia Roberts, Lauren Graham hay Lizzy Caplan nhưng không kết hôn.

Keanu Reeves sinh năm 1964 tại Toronto, Canada. Trong ba thập niên qua, anh là một trong những ngôi sao ăn khách nhất phòng vé của Hollywood với tổng doanh thu hơn 3,8 tỷ USD. Tài tử được biết đến qua những thương hiệu như "The Matrix", "John Wick"...