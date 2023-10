Noo Phước Thịnh sẽ mất quyền sử dụng 8 bản "hit" đình đám trong thời gian tới vì lí do này

Mới đây, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đăng tài bài viết trên trang cá nhân về vấn đề bản quyền các ca khúc do anh sáng tác, được ca sĩ Noo Phước Thịnh thể hiện. Theo đó, Đỗ Hiếu liệt kê 8 bản "hit" lớn trong sự nghiệp Noo Phước Thịnh hiện đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành, bao gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay...

Ca sĩ Noo Phước Thịnh. (Ảnh: FBNV)

Đỗ Hiếu cho biết thêm: "Trong suốt khoảng thời gian dài, hai bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng. Cũng bởi vậy, từ ngày 28/10, tôi xin thông báo: Mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. Hy vọng phía ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ việc biểu diễn các ca khúc nêu trên".

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu. (Ảnh: FBNV)

8 ca khúc Đỗ Hiếu liệt kê đều là những bản hit đình đám trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh. Hiện tại, những ca khúc này vẫn tồn tại trên kênh Youtube có tới hơn 1 triệu lượt người đăng ký của nam nghệ sĩ. Trong đó, Mãi mãi bên nhau thu về 52 triệu lượt xem; Như phút ban đầu có 45 triệu lượt xem; Gạt đi nước mắt có 32 triệu lượt xem. Tuy vậy, ngoài những sáng tác của Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh còn sở hữu một loạt bản hit khác như Nếu, Lặng thầm, Như một thói quen, Chạm khẽ tim anh một chút thôi... Bởi vậy, việc mất bản quyền 8 ca khúc của Đỗ Hiếu chỉ có thể khiến ca sĩ giảm doanh thu trên các nền tảng số, khó có thể ảnh hưởng tới vị trí của anh trong mắt các nhà sản xuất âm nhạc.

Đỗ Hiếu sinh năm 1989 tại Huế. Anh tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM. Nhạc sĩ trẻ là chủ nhân của loạt bài hit của nhiều ca sĩ nổi tiếng, có thể kể tới Destiny (Hồ Ngọc Hà), Bad boy (Đông Nhi), Gạt đi nước mắt (Noo Phước Thịnh), Là con gái phải xinh (Bảo Thy)...

PV Dân Việt đang liên hệ với các phía liên quan để làm rõ thêm thông tin về sự việc.