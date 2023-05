Theo People, nam diễn viên 33 tuổi Jonathan Marjors hiện đang trong một mối quan hệ với nữ diễn viên 41 tuổi Meagan Good. Một nhân chứng đã phát hiện ra cặp đôi tại một rạp chiếu phim ở Los Angeles vào cuối tuần trước.

Mối quan hệ này nảy sinh sau khi nam diễn viên được biết đến với vai diễn Kang trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", bị bắt vào tháng 3 vì cáo buộc hành hung phụ nữ, bạo lực trong gia đình. Văn phòng Biện lý quận Manhattan sau đó đã buộc tội anh với một số tội nhẹ về hành hung và quấy rối. Gần đây, nam diễn đã xuất hiện tại một phiên điều trần ảo của Tòa án Hình sự Manhattan.

Tài tử Marvel có bạn gái hơn 10 tuổi giữa "tâm bão" hành hung

Nam diễn viên 33 tuổi Jonathan Marjors hiện đang hẹn hò nữ diễn viên Meagan Good, người hơn anh 10 tuổi. Ảnh: IT.

Trong một tuyên bố với People, luật sư của nam diễn viên là Priya Chaudhry tuyên bố đã cung cấp cho văn phòng Biện lý quận Manhattan "bằng chứng không thể chối cãi" chứng minh thân chủ của mình vô tội. Nạn nhân đưa ra các cáo buộc vẫn chưa được xác định danh tính và không rõ liệu cô ấy có đại diện pháp lý hay không.

Trong khi đó, nữ diễn viên đóng vai chính trong "Harlem" đã ly dị người chồng 9 năm DeVon Franklin vào tháng 6/ 2022, một tuần sau lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của họ. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với ESSENCE, cô chia sẻ rằng quyết định kết thúc cuộc hôn nhân không phải là của mình và nói về những khó khăn gặp phải do hậu quả của việc ly hôn. Cô ấy vẫn coi chồng cũ Franklin là "một người tốt bụng tuyệt vời" và khẳng định rằng, không bên nào có hành động ác ý với nhau.

Jonathan Majors là diễn viên người Mỹ sinh năm 1989. Anh nổi tiếng với các vai diễn trong phim và truyền hình, bao gồm vai Atticus Freeman trong series "Lovecraft Country" của HBO, anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao khi đề cử giải Primetime Emmy.

Diễn viên này gần đây đã đóng vai chính trong một số bộ phim của các hãng phim lớn. Anh đóng vai Damian Anderson trong "Creed III" cùng với đạo diễn và đồng diễn viên chính Michael B. Jordan. Anh cũng mới tham gia MCU trong vai ác nhân Kang the Conqueror trong "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

Trong đó, theo thống kê số liệu từ Box Office Mojo, "Creed III" thu về 226 triệu USD toàn cầu sau gần 1 tháng công chiếu. Bộ phim gây bất ngờ khi nhanh chóng cán mốc 58 triệu USD doanh thu mở màn tại thị trường nội địa.

Bộ phim mới nhất của anh có tựa đề "Magazine Dreams" đã được Searchlight Pictures mua lại và dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 8/12/2023. Diễn viên này cũng đã ký hợp đồng tham gia bộ phim "Da Understudy" của Amazon Studios.