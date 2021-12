Tài xế đang thử việc tông 13 xe máy hư hỏng, 2 người chết, 13 người bị thương

Ngày 31/12, ông Lê Hoài Linh – Giám đốc Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh (trụ sở tại TP.Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận, tài xế Nguyễn Văn Lâu (36 tuổi, trú tại xã Nhơn Phúc) người điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ moóc 77R-006.81 gây tai nạn vào chiều 30/12, đang trong thời gian thử việc được 2 tháng.

Xe đầu kéo biển số 77C-154.14 là loại xe Howo được sản xuất tại Trung Quốc, chủ phương tiện là Công ty TNHH TMDV VT Phúc Vinh, vẫn còn hạn đăng kiểm đến hết ngày 7/4/2022.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người chết, 13 người bị thương. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Lúc nhận tài xế thì đây là người hiền lành, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ giấy tờ, bằng lái thì có đầy đủ, sau vụ tai nạn tài xế test nhanh cũng âm tính với ma tuý. Đây là sự việc rất đáng tiếc, Công ty đã cử người theo đoàn của Ban ATGT tỉnh trực tiếp thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân", ông Linh nói và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân gia đình có nạn nhân gặp nạn.

Cùng ngày, đoàn công tác do ông Trần Thanh Dũng – Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó trưởng Ban thường trực Ban ATGT tỉnh Bình Định dẫn đầu, cùng đại diện chính quyền thị xã An Nhơn và các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có 2 nạn nhân tử vong và người bị thương do vụ tai nạn gây ra.

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Định cho biết, vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nặng.

Ban đầu, mỗi gia đình có nạn nhân tử vong được hỗ trợ 65 triệu đồng (Ban ATGT 3 triệu đồng, công ty bảo hiểm Bảo Việt 10 triệu đồng, Công ty vận tải Phúc Vinh 50 triệu đồng, TX.An Nhơn 2 triệu đồng), các trường hợp bị thương được hỗ trợ 8 triệu đồng (Ban ATGT 1 triệu đồng, công ty bảo hiểm Bảo Việt 2 triệu đồng, Công ty vận tải Phúc Vinh 5 triệu đồng).

Nạn nhân tử vong và bị thương nằm ở hiện trường hôm chiều 30/12. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước đó, chiều 30/12, tài xế Nguyễn Văn Lâu điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-154.14 kéo theo rơ moóc 77R-006.81 tông liên hoàn vào hàng loạt người đi xe máy, xe đạp trên đường đi qua xã Nhơn Phúc, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, khiến 2 người tử vong, 13 người bị thương, hàng loạt phương tiện hư hỏng nát bét.

Chưa dừng lại, theo lãnh đạo Trạm CSGT Tuy Phước, sau vụ tai nạn, tài xế Lâu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy với tốc độ cao. Chứng kiến vụ việc, người dân vô cùng bất bình, đã lập tức báo cáo sự việc cho lực lượng CSGT lập tức truy đuổi.

Sau đoạn đường truy đuổi nghẹt thở hơn 1 giờ đồng hồ kéo dài hơn 25km, CSGT đã chặn đường được chiếc "xe điên" và xông vào cabin khống chế tài xế. Thời điểm đó, chiếc xe này vẫn còn kéo rê một xe máy dưới gầm.

Hiện, tài xế xe "điên" đã được đưa về trụ sở công an để làm việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.