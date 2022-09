Từ ngày 21/5/2022, khi Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, việc xử lý phạt nguội có thể được thực hiện thông qua Công an cấp phường/xã hoặc Công an cấp quận/huyện nơi chủ xe vi phạm cư trú.

Đối với hành vi che lấp hoặc làm thay đổi biển số, Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 đã tăng gấp 6 lần mức phạt so với quy định trước đó tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, mức phạt tiền 4-6 triệu đồng được áp dụng với hành vi điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc). Mức phạt theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP là từ 800.000 đến 1 triệu đồng.