Tài xế taxi kể hành trình chở đối tượng bắt cóc bé gái 3 tuổi đòi chuộc 2 tỷ đồng

Như Dân Việt đã đưa tin khoảng 15h ngày 2/10, Sơn đến trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, TP.Tân An đón bé gái tên Lê Mộc Chi (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP.Tân An, Long An). Với ý định bắt cóc bé gái này, đối tượng Sơn đưa lên xe ô tô (thuê người lái) chạy về ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An). Đến hơn 16h, Sơn chở bé về hướng TP.HCM, sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng nếu không sẽ bị bất trắc.

Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Lâm Minh Hồng và Đại tá Phạm Thanh Tâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đã trực tiếp tham gia chỉ đạo truy bắt thủ phạm. Đồng thời, nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h30, nghi phạm Sơn đang điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 20 đoạn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị trinh sát hình sự chặn bắt.