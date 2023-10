Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự: Tội phạm bắt cóc, đòi nợ cưỡng đoạt tài sản đang tăng lên

Thông tin trên được Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02-Bộ Công an) cung cấp tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 2/10.

Khám phá hơn 10 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội

Trung tướng Trần Ngọc Hà cho biết, trong Quý 3 năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 10.048 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Bắt, xử lý 19.672 đối tượng; triệt phá 23 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 1.113 vụ, 5.021 đối tượng cờ bạc. Đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đấu tranh, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Ảnh: BCA

Nhiều đường dây tội phạm về hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm "tín dụng đen", tội phạm đường phố được triệt phá… Trong Quý, đã phát hiện 7.388 vụ, 11.581 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ 95,52 kg heroin, 396,22 kg và 310.127 viên ma túy tổng hợp, 190,05 kg cần sa…

Liên quan đến hoạt động của các băng, nhóm tội phạm, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng C02 - Bộ Công an cho biết, với số lượng hơn 10.000 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã nội như trên đều nằm trong dự báo. Tuy nhiên, nổi lên một số tội phạm liên quan đến cưỡng đoạt tài sản như bắt cóc, đòi nợ, chiếm đoạt tài sản. Những loại tội phạm này có cơ cấu tăng lên.

Trung tướng Trần Ngọc Hà thông tin, đối với 23 băng ổ nhóm tội phạm đã bị lực lượng Công an trong cả nước triệt phá, các băng nhóm này đã nằm trong kế hoạch, diện quản lý rà soát của lực lượng chức năng; 23 băng, ổ nhóm này chủ yếu là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; cho vay lãi nặng, tín dụng đen thông qua các App điện tử; vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí chế tác như vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ…

Nhức nhối tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nổi lên trong thời gian qua, Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng đang lan rộng ra nhiều quốc gia.

Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Ảnh: BCA

Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Đã xuất hiện nhiều ổ nhóm tội phạm hình thành, di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để phạm tội; tuyển lựa, cưỡng bức, lôi kéo người ở quốc gia này sang quốc gia khác để phạm tội, gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh, triệt phá.

Một trong những nguyên nhân xảy ra tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản là do tình trạng lộ lọt thông tin và mất dữ liệu thông tin cá nhân diễn ra phổ biến, đáng báo động; đây chính là nguồn dữ liệu đầu tiên để các ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng phạm tội.

Giải pháp để ngăn chặn tình trạng này là nâng cao công tác quản lý nhà nước, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời, công tác định danh, xác minh tài khoản mạng đang được lực lượng An ninh mạng triển khai sẽ các biện pháp góp phần ngăn chặn tình trạng lộ lọt, dữ liệu cá nhân, đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lừa đảo trên không gian mạng thời gian tới.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, nâng cao kỹ năng sử dụng internet, bảo vệ thông tin cá nhân của mình…

Xử lý trên 800.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông Thông tin tại họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, trong quý 3 đã kiểm tra hơn 27 nghìn lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, bắt 533 vụ, hơn 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện 72 vụ, bắt giữ 97 đối tượng vi phạm pháp luật về pháo, thu hơn 7.000 kg pháo; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi hơn 6.000 khẩu súng các loại, 20.000 viên đạn, 508 lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn. Đồng thời, các đơn vị đã xử lý trên 800.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 1.549 tỷ đồng, tạm giữ 242.875 phương tiện. Huy động 20.528 lượt cán bộ, chiến sỹ và 3.191 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, hướng dẫn thoát nạn, cứu được 92 người, tìm kiếm 239 thi thể trong các đám cháy và các vụ tai nạn, sự cố...