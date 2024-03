Tài xế xe bán tải "càn quét" xe máy làm 1 người chết, nhiều người bị thương ở Bình Dương không "dính" cồn, ma túy

Ngày 18/3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe bán tải tông loạt xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người khác bị thương.



Ô tô "càn quét" hàng loạt xe máy không có độ cồn, ma túy

Bước đầu, công an xác định tài xế xe bán tải không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khoảng 16h ngày 17/3, xe bán tải mang biển số 61C-557... chạy trên ĐT743, theo hướng TP.Tân Uyên đi TP.Thuận An. Khi đến đoạn qua giao lộ An Phú 03, phường An Phú thì tông vào hàng loạt xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong. Ảnh: A.X.

Xe bán tải gây tai nạn. Ảnh: A.X.

Phương tiện này lao vỉa hè tông ngã cây xanh, biển báo giao thông rồi tiếp tục chạy xuống lòng đường. Vụ tai nạn khiến anh N.V.T. (34 tuổi, quê Nam Định) tử vong, một số người khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, xe bán tải gây tai nạn bị hư hỏng nặng phần hông bên ghế phụ và rớt bánh trước ra ngoài. Có 3 xe máy hư hỏng nằm la liệt kéo dài một đoạn dài khoảng hàng chục mét.

Nhận tin báo, Công an TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.