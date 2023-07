Tạm giữ đối tượng tàng trữ trái phép súng quân dụng và nhiều hung khí nguy hiểm

Theo thông tin, trước đó, trưa 21/7, qua tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phối hợp cùng Công an xã Bình Hòa tiến hành kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Thành Phát (tại ấp Phú Hòa I, xã Bình Hòa).

Nguyễn Thành Phát khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ: 1 khẩu súng ngắn ổ quay được Phát cất giấu trong con gấu bông, 22 viên đạn, 2 cây dao tự chế, 1 cây dao xếp và 1 gậy ba khúc.

Khẩu súng và số đạn được Phát cất giấu trong con gấu bông. Ảnh: Tiến Tầm

Tại Cơ quan Công an, Phát khai nhận: Khẩu súng và số đạn trên được Phát mua trên mạng xã hội với giá 3 triệu đồng; số vũ khí trên Phát mua để phòng thân.

Số hung khí phát hiện trong nhà của Phát. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng thu giữ tại nhà Phát là vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành phố hợp cùng Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.