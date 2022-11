Ngày 25/11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, chỉ trong 2 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.



Theo đó, khoảng 21h ngày 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường An Bình ập vào căn nhà ở phường An Bình bắt Nguyễn Hoài Phương (SN 1993, ngụ Quảng Ngãi) và Bùi Đức Hoàng (SN 1994, quê Tây Ninh) vì có hành vi mua bán vũ khí.

Tang vật thu được khi Hoàng đem súng đến bán cho Phương. Ảnh: CACC

Thấy cảnh sát, các đối tượng có dấu hiệu chống trả bằng vũ khí nhưng đã bị các trinh sát khống chế.

Cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng dáng K59, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn, 1 khẩu súng Rulo màu đen, 30 viên đạn, đầu đạn bằng cao su (bao gồm 13 viên đầu đạn bằng cao su màu xanh và 17 viên đầu đạn bằng cao su màu đen).

Khẩu súng thu được từ đối tượng Khiêm. Ảnh: CACC

Hoàng khai nhận, số súng đạn trên là của Hoàng và mang đến gặp Phương để bán. Khi đang giao dịch thì bị các trinh sát bắt giữ.

Theo lời khai, trước đó, Hoàng đã bán 6 khẩu súng (1 khẩu quân dụng và 5 khẩu Rulo bắn đạn cao su). Hoàng giữ lại 1 khẩu súng Rulo để phòng thân khi đi giao dịch.

Trước đó, chiều 23/11, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra ô tô biển số 51F-757.09 đang đỗ trước đường Lê Văn Tách, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình.

Thấy bị "đột kích", các đối tượng lái ô tô bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chặn đầu, khống chế. Công an bắt quả tang Nguyễn Đình Khiêm (SN 1999, trú tại Khánh Hòa) và Võ Tấn Công (SN 1992, trú tại Quảng Ngãi) đang có hành vi tàng trữ vũ khí.

Tang vật thu giữ từ các đối tượng gồm 1 khẩu súng (kèm 1 băng đạn), 4 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay loại nhỏ, 1 cây ba trắc bằng kim loại.