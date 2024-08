Người nhà bệnh nhân gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Bình Thuận đã hiến máu cứu người

Giọt máu cứu bệnh nhân ung thư

Ngày 28/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa nhận được thư của chị Đinh Thị Giác (SN 1992, trú thôn 4, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) gửi đến cám ơn lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và Câu lạc bộ "Ngân hàng Máu sống" của Tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại úy Phạm Thanh Phước - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Công an Bình Thuận. Ảnh: NY

Theo chị Đinh Thị Giác, chị viết thư cảm ơn vì Công an Bình Thuận đã kịp thời hiến máu, giúp anh trai của chị có sức khỏe ổn định hơn trong quá trình điều trị ung thư.

Chị Giác cho biết, anh trai của chị là anh Đinh Văn Hải (SN 1979) đang bị ung thư đại tràng và chuyển biến nặng nên đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ngày 22/8 vừa qua, trong quá trình điều trị, ông Hải được chẩn đoán thiếu máu do khối u di căn qua tủy nên bác sĩ yêu cầu thân nhân tìm nhóm máu phù hợp và hiến 2 đơn vị máu nhóm A.

Sau khi cả gia đình tiến hành xét nghiệm máu thì nhận được kết quả không có thành viên nào mang nhóm máu phù hợp để tiếp cho ông Hải.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện cứu người. Ảnh: NY

Trong lúc gia đình đối mặt với muôn vàn khó khăn và gần như rơi vào tuyệt vọng thì bạn bè của chị Giác đã liên hệ với đại úy Phạm Thanh Phước - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" của Tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Thuận.

Qua trao đổi và hỏi thăm tình hình, Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" đã nhanh chóng cử 2 tình nguyện viên đến ngay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Sau khi có kết quả nhóm máu của 2 tình nguyện viên phù hợp để tiếp máu cho anh Hải, các tình nguyện viên đã khẩn trương đề nghị các bác sĩ tiến hành lấy máu của mình để truyền cho bệnh nhân ngay sau đó. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe anh Hải đã có tiến triển và ổn định dần.

Bức thư tay cảm ơn

Bức thu viết tay của chị Đinh Thị Giác cảm ơn Công an Bình Thuận. Ảnh: NY

Chị Giác viết trong thư: "Thông qua việc này, tôi thay mặt anh trai tôi và gia đình xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã luôn quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ Công an Bình Thuận luôn hết mình vì nhân dân. Xin cảm ơn Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã kịp thời hỗ trợ cho anh trai tôi. Kính chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để luôn cống hiến hết sức mình vì nhân dân".

Được biết, Câu lạc bộ "Ngân hàng máu sống" của Tuổi trẻ Công an tỉnh Bình Thuận là một trong những câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, có sự huy động thành viên nhanh nhất, kịp thời nhất.

Hoạt động nhân đạo của câu lạc bộ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiến máu cứu người sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn tiếp thêm nghị lực để những bệnh nhân cần truyền máu vượt qua bệnh tật. Hoạt động này đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, xứng đáng với tôn chỉ mục đích của câu lạc bộ đề ra "Giọt máu hồng vì đồng đội thân yêu – Vì nhân dân phục vụ".