Người chồng bạo hành vợ như thời trung cổ có thể bị xử lý thế nào?

Khởi tố người chồng bạo hành vợ ở Hải Dương

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân (37 tuổi, ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Hành hạ vợ.

Chị Giao chi chít vết thương trên người. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo điều tra, Luân kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Giao (quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) vào tháng 4/2021. Bị can có 7 con với 2 người vợ đầu. Chị Giao và Luân có con chung là bé trai 17 tháng tuổi và nạn nhân đang mang thai tháng thứ 7.

Quá trình sinh sống tại huyện Kim Thành, 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau.

Tại cơ quan công an, Luân khai đã 3 lần đánh chị Giao. Lần thứ nhất, Luân dùng tay đánh vợ. Lần thứ 2, bị can dùng lược chải tóc bằng nhựa dài khoảng 40cm đánh vào mông, lưng. Lần thứ 3, anh ta dùng dây lưng đánh vào lưng, vai, mông, chân, tay.

Còn tại cơ quan công an, chị Giao khai khoảng 1,5 năm trở lại đây, chị này thường xuyên bị nghi phạm Luân đánh, đỉnh điểm nhất là vào khoảng thời gian từ ngày 1/5-10/5.

Theo chị Giao, Luân dùng dây cắm nồi cơm điện đánh vào người; đánh bằng móc phơi quần áo. Có lần, bị can mang bếp gas mini hơ nóng móc phơi quần áo dí vào mặt vợ. Ngoài ra, Luân còn dùng quả nắm ở cầu thang gõ vào mắt cá chân, mu bàn chân vợ.

Đối mặt khung hình phạt nghiêm khắc

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm và uy tín của mọi công dân.

Người thực hiện hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trong mối quan hệ vợ chồng thì pháp luật cũng quy định là vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc, quý trọng, giúp đỡ lẫn nhau. Nghiêm cấm hành vi đánh đập, hành hạ những người trong gia đình hoặc thực hiện các hành vi bạo lực gia đình khác.

Hành vi bạo hành đánh đập vợ không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn làm vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, bị xã hội cười chê, lên án.

Theo ông Cường, thông tin bước đầu của cơ quan điều tra cho thấy hành vi của đối tượng Luân trong vụ án này rất tàn nhẫn, đối xử tàn ác với người vợ của mình, kể cả khi người vợ đang mang thai.

Trong khi đó, cả hai tội danh mà đối tượng bị khởi tố đều có khung tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng.

Theo kết quả xác minh bước đầu, người chồng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật kéo dài như đánh đập, hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vợ.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi của người chồng không chỉ là hành vi hành hạ vợ mà còn là hành vi cố ý gây thương tích, xâm phạm đến nghiêm trọng đến thân thể của nạn nhân.

Bởi vậy, cơ quan điều tra có căn cứ để khởi tố người chồng về hai tội danh là tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ theo Điều 134 và Điều 185 Bộ luật hình sự 2015.

Như vậy, nếu bị chứng minh có hành vi cố ý gây thương tích và hành hạ vợ, người chồng có thể đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc.

"Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe, khiến nạn nhân chịu nhiều đau đớn về thể xác và tinh thần suốt một thời gian dài, dẫn đến phải bỏ trốn khỏi nơi cư trú, dư luận bức xúc.

Cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật" – ông Cường nêu quan điểm.