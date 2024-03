Tạm giữ tài xế lái xe khách bỏ chạy hàng trăm km sau khi gây tai nạn khiến 2 người tử vong

Chiều 14/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Phi (SN 1990, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)- tài xế điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn rồi bỏ chạy làm 2 người tử vong.

Công an TP.Huế lấy lời khai Vũ Đình Phi- người điều khiển xe ô tô khách bỏ chạy hàng trăm km sau khi gây tai nạn khiến 2 người đi xe máy ở Huế tử vong. Ảnh: C.Q.

Như tin đã đưa, khoảng 22h30 phút ngày 10/3, trên tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế, anh Lê Văn Giàu (SN 2003, trú tổ dân phố Long Hồ Thượng 2, phường Hương Hồ) điều khiển xe mô tô biển số 75AF-12489 chở anh Lê Văn Duy (SN 2002, cùng trú địa chỉ trên) chạy theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến tại km9+500 của tuyến quốc lộ 1A tránh TP.Huế (thuộc địa phận phường Hương Hồ, TP.Huế), xe mô tô do anh Giàu điều khiển bị một xe ô tô khách gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường. Hậu quả, anh Giàu chết trên đường đi cấp cứu, anh Duy chết sau khi được đưa đến bệnh viện.

Nhận được thông tin, các lực lượng thuộc Công an TP.Huế nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức điều tra, truy xét lái xe ô tô gây tai nạn.

Ô tô khách do Vũ Đình Phi điều khiển gây tai nạn được phát hiện tại một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ảnh: C.Q.

Qua điều tra, truy xét, Công an TP.Huế làm rõ người điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn là Vũ Đình Phi. Ô tô khách do Phi điều khiển gây tai nạn sau đó được phát hiện tại một cơ sở sửa chữa ô tô trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, Phi đã khai nhận hành vi gây tai nạn của mình. Trước thời điểm xảy ra tai nạn, Phi điều khiển xe ô tô khách từ hướng Nam- Bắc. Do cố vượt xe container đi cùng chiều phía trước và đánh lái sang phần đường bên trái nên xe ô tô do Phi điều khiển gây tai nạn.

Tại khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 quy định, người tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể phạt tù lên đến 10 năm: "Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn", "làm chết 2 người"…