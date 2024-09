Tạm giữ tượng côn đồ “có tiếng” cầm dao đâm con trai nguyên trưởng công an xã ở Long An Tạm giữ đối tượng côn đồ cầm dao đâm con trai nguyên trưởng công an xã bị thương

Công an xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa (Long An) đang tạm giữ đối tượng tên thường gọi “Lưu Vong”, đã có hành vi cầm dao đâm con trai của nguyên trưởng công an xã nhiều nhát, thương tích phải nhập viện.