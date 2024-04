Tạm hoãn xuất cảnh nghi can dâm ô học sinh nữ ở Thái Bình

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hà Thế Luân, sinh năm 1982, trú tại xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1, Điều 146, Bộ luật hình sự.

Cùng với các quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thuỵ cũng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Hà Thế Luân.

Công an huyện Thái Thuỵ đã quyết định tạm hoãn xuất cảnh kẻ dâm ô học sinh nữ ở Thái Bình. Ảnh: CATB

Về diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, ngày 4/4/2024, Công an xã Hòa An, huyện Thái Thụy tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc có đối tượng thực hiện hành vi dâm ô với học sinh nữ.

Cụ thể, tin báo cho biết, khoảng 10 giờ 40 phút tại đường trục thôn Thùy Dương, xã Hòa An, huyện Thái Thụy xuất hiện đối tượng nam giới giả danh người hỏi thăm đường, lợi dụng lúc vắng người thực hiện hành vi dâm ô với học sinh nữ. Xác định đây là vụ việc có tình chất phức tạp, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với phụ huynh và học sinh trên địa bàn, Công an xã Hòa An đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy, đồng thời khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát, xác minh, thu thập thông tin để khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, cơ quan công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng Hà Thế Luân là người thực hiện hành vi phạm tội trên.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Hà Thế Luân khai nhận đã thực hiện 1 vụ dâm ô với học sinh nữ tại đường trục thôn Thùy Dương, xã Hòa An, huyện Thái Thụy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.