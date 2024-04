Bắt đối tượng lừa "chạy" chế độ trợ cấp khuyết tật, bệnh binh ở Thái Bình

Ngày 12/4, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Phạm Văn Yên (sinh năm 1954, trú tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự.

Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Về diễn biến vụ án, trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp nhận tin báo của các bị hại về việc bị đối tượng lừa đảo, "chạy" chế độ trợ cấp khuyết tật, bệnh binh hàng tháng.

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ 1 đối tượng lừa đảo "chạy" chế độ trợ cấp khuyết tật, bệnh binh ở Thái Bình. Ảnh minh hoạ

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 02/2024, Phạm Văn Yên đã lừa đảo chiếm đoạt được của khoảng 100 người với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, qua công tác điều tra vụ án cho thấy nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế trong việc xác định các cơ quan có thẩm quyền thực hiện, chi trả các loại trợ cấp khuyết tật, trợ cấp bệnh binh, dễ dàng tin tưởng vào những lời nói ngon ngọt của các đối tượng và từ đó đưa tiền cho chúng. Đây là nguyên nhân và điều kiện để tội phạm lừa đảo với thủ đoạn làm, chạy chế độ chính sách hoạt động.

Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo, người dân cần nhận thức rõ chỉ có cơ quan chuyên môn của Nhà nước là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội mới có thẩm quyền hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các chiêu trò "chạy chế độ" của các đối tượng. Khi cần tìm hiểu hoặc làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ chính sách người có công với cách mạng hoặc bảo trợ xã hội cần vào các trang thông tin chính thống của Chính phủ, ngành Lao động Thương binh và Xã hội, tìm hiểu thông qua các Nghị định, Thông tư về chế độ chính sách có liên quan; phải liên hệ trực tiếp với cán bộ chuyên môn làm công tác Lao động Thương binh và Xã hội các cấp để được hướng dẫn, giải quyết.

Để phục vụ điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình thông báo ai là nạn nhân, đã tham gia cung cấp thông tin, hồ sơ, tiền cho Phạm Văn Yên để làm chế độ thương binh, bệnh binh, trợ cấp khuyết tật đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình để trình báo, phối hợp giải quyết (Liên hệ đồng chí Điều tra viên thụ lý vụ án: Đ/c Nguyễn Xuân Tùng, số điện thoại 0988.113.272; Đ/c Nguyễn Đình Khanh, số điện thoại: 0931.582.262).