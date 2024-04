TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đâm 2 người thương vong vì chuyện chó phóng uế; vờ hỏi đường rồi dâm ô nữ sinh

Đâm vợ chồng hàng xóm thương vong vì mâu thuẫn chuyện chó phóng uế

Như Dân Việt đã thông tin: Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng trên địa bàn phường An Lạc A, quận Bình Tân làm 2 người thương vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.X.

Theo một số nhân chứng, khuya 3/4, người dân sống trên đường Khiếu Năng Tĩnh nghe tiếng la hét nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ thấy một người đàn ông đang dùng hung khí tấn công đôi vợ chồng nên báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã cùng Công an phường An Lạc A có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc khiến một người phụ nữ tử vong, người đàn ông được cho là chồng của người phụ nữ này bị thương.

Theo một số nhân chứng, người phụ nữ tử vong là bà T (quê Bến Tre). Vợ chồng này thuê căn nhà trên để làm dịch vụ giặt ủi được vài tháng nay.

Nghi phạm là ông V.C.A., chủ cơ sở nha khoa bên cạnh. Người dân sinh sống tại đây cho hay, trước đó cả 2 bên có mâu thuẫn về việc chú chó của cơ sở nha khoa phóng uế trên đường.

Hiện nguyên nhân về vụ án mạng đang được Công an quận Bình Tân, TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vờ hỏi đường rồi dâm ô nữ sinh

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tiến Hải (28 tuổi, trú xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ) về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nguyễn Tiến Hải (trái) tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ. (Ảnh: Công an Thái Bình). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng đầu tháng 3, Công an xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ nhận được thông tin phản ánh trên địa bàn xã xuất hiện đối tượng lạ vờ hỏi thăm đường rồi thực hiện hành vi dâm ô với các học sinh nữ.

Quá trình điều tra, ngày 27/3, Công an xã Quỳnh Ngọc đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tiến Hải.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ dâm ô với học sinh tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phương Hằng được giảm án

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 4/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân (43 tuổi, cựu giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) và Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đồng phạm liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng trả lời HĐXX. Ảnh: Chinh Hoàng

Tòa tuyên án, bị cáo Luật Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM) 2 năm tù (giảm 6 tháng so với phiên sơ thẩm); Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (cựu nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (cựu Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) 1 năm tù (giảm 6 tháng so với phiên sơ thẩm).

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chinh Hoàng

Đồng phạm liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng trả lời HĐXX. Clip: Chinh Hoàng

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tuy không kháng cáo, nhưng HĐXX giảm án cho bị cáo còn 2 năm 9 tháng tù (giảm 3 tháng so với phiên sơ thẩm) cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, tháng 9/2/2023 bị cáo Hằng bị TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Bà chấp nhận mức án, không kháng cáo và đã thi hành án.

Bản án sơ thẩm xác định, từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bị cáo Hằng và 4 đồng phạm đã thực hiện 57 buổi livestream tại nhà riêng trên đường Nguyễn Thông (quận 3, TP.HCM) và Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) với nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển... Trong đó, bà Hằng đã mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia 11 buổi livestream với vai trò cố vấn pháp lý để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình.

Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng; Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013/NĐ-CP; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trương Huệ Vân xin tòa cho Trương Mỹ Lan thoát án tử

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 4/4, tại TAND TP.HCM, phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB tiếp tục với phần lời nói sau cùng của các bị cáo trước khi tòa nghị án.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là người đầu tiên nói lời sau cùng trước tòa trong buổi sáng 4/4. Đầu tiên, bị cáo Văn bày tỏ sự tâm phục khẩu phục khi bị cáo và các luật sư bày tỏ lý lẽ trước tòa và Viện kiểm sát (VKS) đã phản hồi đối đáp.

Bên cạnh đó, Võ Tấn Hoàng Văn cho biết thêm: "Bị cáo xin được bày tỏ, thời gian thanh tra từ ngày 8/8 là thời điểm chuẩn bị năm học mới. Cuộc thanh tra không nhận được sự hỗ trợ SCB từ ăn uống, đi lại. Vì thế, bị cáo muốn tặng quà để họ trang trải, khi vụ án được đưa ra thì đó là hành vi đưa - nhận hối lộ. Hành vi tặng quà của bị cáo vô tình làm liên lụy các anh chị đoàn thanh tra, bị cáo xin lỗi".

Đáng chú ý, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bày tỏ lời xin lỗi đến bà Đỗ Thị Nhàn và gửi lời chia buồn đến bà Nhàn khi mẹ bà vừa qua đời.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là người đầu tiên nói lời sau cùng trước tòa trong buổi sáng 4/4. Ảnh: H.G

Đối với bà Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn chia sẻ: "Trước khi vụ án xảy ra, Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan đầu tư nhiều dự án nhà hàng, bất động sản, chứng khoán. Với trên 2.000 lao động, đây là mức quy mô lớn so với các tập đoàn thế giới. Điều này thấy rằng cách tổ chức Vạn Thịnh Phát đặc thù, đóng góp cho GDP nước nhà là có thật. Xin HĐXX nhìn nhận sự đóng góp của bà Trương Mỹ Lan để có sự khoan hồng. Với 25 triệu liều vaccine đã cứu hàng triệu người và biết bao nhiêu người, cùng tiền của ủng hộ cho các bệnh viện dã chiến, những đóng góp của Vạn Thịnh Phát là đáng kể, đáng ghi nhận. Bị cáo tin nhân dân, Đảng, Nhà nước sẽ tha thứ để bà có cơ hội làm lại".

Theo bị cáo Hoàng Văn, tất cả những gì xảy ra ở Vạn Thịnh Phát liên quan đến sự phát triển của đất nước, với cá nhân bị cáo, bài học đắt giá nhất là tính thượng tôn pháp luật. Bị cáo trả giá cho sự thượng tôn này là sự tự do, sự đau đớn của 6 đứa con của bị cáo, không có gì có thể khỏa lấp.

"Mong sự khoan dung của pháp luật. Xin sự khoan dung cho 86 bị cáo, 86 gia đình để họ về với mẹ với cha. Sự tha thứ là phép màu tái sinh để sự trở về tốt đẹp hơn", bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn nói.

Bị cáo Trương Huệ Vân.

Trong khi đó, bị cáo Trương Huệ Vân cũng xúc động trong lời nói sau cùng. Cô nghẹn lời: "18 tháng qua, bị cáo có nhiều bài học quý giá, từ đó nhận thức sâu sắc về cuộc sống. Nhờ đó, bị cáo biết rằng chỉ có bài học qua khổ đau mới nhận thức được. Chúng ta không được tắm 2 lần trên 1 dòng sông, cuộc sống không có gì hoàn toàn đúng, hoàn toàn sai mà chỉ có tiến bộ. Bị cáo mong Hội đồng xét xử (HĐXX) có những mức án khoan hồng với những người phụ thuộc, nghe theo sự chỉ đạo cấp trên. Những con người lạc lõng khi người lãnh đạo vướng vòng lao lý".

"Cầu xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bà Trương Mỹ Lan - bị cáo Trương Huệ Vân nói trong nước mắt - Cô của bị cáo có thể có những phương thức kinh doanh không đúng, nhưng mục đích không vụ lợi, mong xây dựng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và góp phần phát triển kinh tế đất nước. Những việc làm của cô như người đi ở góc khuất xã hội để chia sẻ yêu thương, sống luôn biết điều. Nhưng sau tất cả, điều cần biết là thượng tôn pháp luật. Mong HĐXX cho cô thoát khỏi cái chết chực chờ để giải quyết các vấn đề mà chỉ cô làm được. Bị cáo tin vào giá trị tốt đẹp của cuộc sống, tin vào sự khoan hồng của pháp luật".

Ông Chu Lập Cơ tại tòa.

Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ khá bình tĩnh khi phát biểu lời sau cùng tại tòa. Ông Cơ cho biết: "Tôi là người nước ngoài duy nhất ở phiên tòa, xin HĐXX xem xét mức phạt của tôi. Đến giờ phút này, mọi việc đã xảy ra với tôi, vợ tôi và gia đình nhưng tôi vẫn chưa tin điều gánh chịu. Dù không biết tiếng Việt nhưng tôi cảm nhận rằng vợ tôi phải chịu mọi trách nhiệm cả việc nhỏ nhất ở SCB. Cảm giác xót xa khiến tôi không thể tha thứ cho mình khi người vợ tào khang vướng vòng lao lý".

Ông Cơ tỏ ra ân hận, giá như ngày ấy ông sát cánh và hiểu sâu hơn công việc của vợ thì ông đã can ngăn việc tham gia giải cứu ngân hàng, có lẽ hôm nay gia đình ông không rơi vào cảnh tan tác thế này.

"Là doanh nhân Hồng Kông vào Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, tôi gặp vợ và sinh những đứa con yêu quý. Nhưng không ngờ vì sai lầm nhỏ khiến gia đình, vợ, cháu vướng vào những khắc nghiệt. Times Square là đứa con tinh thần của tôi ở TP.HCM, khi vợ tôi gặp khó, tôi đã đưa bảo lãnh các khoản vay. Tôi không ngờ đây là bước đi khiến chúng tôi vướng lao lý. Vợ tôi như con thiêu thân lao vào công việc. Nếu không yêu đất nước này thì chúng tôi đã không lo, không căng mình lo vaccine trong đại dịch giúp người dân thành phố vượt qua chết chóc. Chúng tôi làm điều này vì muốn chung tay cùng Chính phủ cứu bao mạng người. Thời gian đó, vợ chồng tôi cùng Trương Huệ Vân lao vào dịch để cứu bao người", ông Chu Lập Cơ bày tỏ.

Theo đó, ông Cơ cho rằng mình đã vô tình trở thành đồng phạm, vô tình hay hữu ý thì cũng đã xảy ra và mang lại hậu quả. "Tôi xin cho vợ tôi khỏi án tử hình, cháu Huệ Vân được giảm án về gia đình chăm sóc con cái. Tôi mong HĐXX cho tôi được nhận mức án nhẹ để trở về, bởi mức án đưa ra quá khắc nghiệt. Chỉ khi tôi trở về mới có thể khắc phục được hậu quả, các con tôi còn non nớt chưa thể giải quyết được. Tôi xin lỗi vợ tôi Trương Mỹ Lan vì để bà một mình giải quyết nhiều việc rủi ro. Tôi hứa sẽ dành phần đời còn lại chăm lo mọi việc", ông Chu Lập Cơ kết thúc lời nói sau cùng tại tòa.

Phạm nhân Mai Văn Đệ khai lý do trốn trại bất ngờ, vì "nặng tình, về cản vợ đi nước ngoài"

Như Dân Việt đã thông tin: Sau 24 giờ trốn trại, đến chiều 3/4, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trại giam số 5 Bộ Công an đã khống chế, bắt giữ Mai Văn Đệ (SN 1991, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực rừng thông giáp ranh 2 xã Hà Lĩnh và Hà Đông, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Clip phạm nhân Mai Văn Đệ khóc khi khai lý do trốn trại giam.

Khi bị lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá khống chế, thẩm vấn nhanh, phạm nhân Mai Văn Đệ cho biết lý do trốn trại là không muốn cho vợ đi nước ngoài, trong khi không liên lạc được với vợ đã nảy sinh ghen tuông, suy nghĩ tiêu cực nên đã dẫn tới hành vi trốn trại như trên.



Phạm nhân Mai Văn Đệ trốn khỏi trại giam sau 24 giờ thì bị bắt giữ.

Như Dân Việt đã đưa tin, đêm 2/4, Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông tin khẩn về việc truy tìm một phạm nhân trốn khỏi trại giam và cướp taxi trên đường bỏ trốn. Theo đó, phạm nhân trốn khỏi trại là Mai Văn Đệ (SN 1991, quê Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Trong quá trình trốn chạy, phạm nhân Mai Văn Đệ đã vào một nhà dân.

Quá trình phạm nhân bỏ trốn, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 2/4, Mai Văn Đệ di chuyển đến địa bàn xã Hà Đông, huyện Hà Trung, sau đó bắt xe taxi để tiếp tục bỏ trốn.

Khi đến cây xăng Hà Đông (huyện Hà Trung), lợi dụng lúc lái xe taxi dừng xe để đổ xăng không tắt máy, Mai Văn Đệ tự điều khiển chiếc xe và di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 217 theo hướng Hà Trung đi Vĩnh Lộc với quãng đường khoảng 5km. Chạy đến khu vực giáp ranh giữa 2 xã Hà Đông và xã Hà Lĩnh (Hà Trung), phạm nhân này đã bỏ lại xe ở ven đường và tẩu thoát lên khu vực rừng thông.

Phạm nhân Mai Văn Đệ tại cơ quan Công an huyện Hà Trung.

Chỉ sau gần 24 giờ bỏ trốn, đến 16 giờ 15 phút ngày 3/4, phạm nhân Mai Văn Đệ đã bị bắt giữ.