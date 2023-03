Tạm ngưng 2 năm, dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TP.HCM chờ gì để tái khởi động?

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đã hoàn thành 93%

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng các sở ngành liên quan đã khảo sát thực tế các cống ngăn triều của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng vào ngày 11/3 vừa qua. Đoàn bắt đầu kiểm tra tiến độ công trình tại cống Bến Nghé (nối quận 1 và quận 4) và kết thúc hành trình tại cống Cây Khô (huyện Nhà Bè).

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (đơn vị chủ đầu tư) cho biết dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được xây dựng 6 cống kiểm soát triều gồm: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định có bề rộng 40 – 160m.

Khi hoàn thành sẽ kiểm soát ngập do triều, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 750 km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM. Đồng thời, giúp thành phố chủ động trong việc điều tiết hạ thấp mực nước ở các kênh rạch, cải thiện khả năng tiêu thoát nước đô thị và tạo cảnh quan môi trường cho khu vực.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ tại TPHCM đạt 93% khối lượng. Ảnh: I.T

Hiện nay, tiến độ chung của dự án đã hoàn thành 93%. Trong đó, tiến độ của các hạng mục dự án cống Bến Nghé (quận 1 nối quận 4) đạt 97%, cụ thể đã hoàn tất lắp đặt cửa van cung chìm; hoàn thiện hạng mục và triển khai lắp đặt hệ thống bơm.

Đại diện nhà đầu tư cho biết dự án đã phải tạm ngưng thi công hơn 2 năm qua. Nếu các khó khăn vướng mắc của dự án được giải quyết thì đến khoảng tháng 6 sẽ thi công trở lại ở tất cả các cống của dự án và đến khoảng tháng 2/2024 sẽ thi công xong dự án để đi vào vận hành thử nghiệm. Đến tháng 5/2024, nhà đầu tư sẽ bàn giao cho thành phố để chính thức đưa vào vận hành.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết người dân thành phố rất mong dự án ngăn triều chống ngập sớm đưa vào vận hành. "Dịch bệnh đã qua rồi, phụ lục hợp đồng BT cũng đã ký. Giờ phải bắt tay vào triển khai làm thôi", ông Cường nói.

Quy mô của dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 gồm bảy hạng mục với sáu cống ngăn triều và 7,8km đê kè ven sông Sài Gòn. Công trình này được triển khai với các mục tiêu ngăn triều cường và ứng phó tác động của biến đổi khí hậu cho khu vực có diện tích 570km2 với khoảng 6,5 triệu dân thuộc bờ hữu sông Sài Gòn cùng trung tâm TP.HCM.

Dự án liên tục lùi thời gian hoàn thành. Ảnh: i.T

Được biết, dự án trên khởi công năm 2016 và dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2018. Tuy nhiên, do có những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn nên sau đó lùi đến tháng 6/2019, rồi đến cuối năm 2019 và đến nay vẫn chưa thể hoàn thành. Do không thể khai thác đúng thời hạn nên nhiều vấn đề đã phát sinh khi phụ lục hợp đồng hết hạn, từ đó công trình bị dừng lại do không được tái cấp vốn.

Tháng 1/2021, Thủ tướng đã ban hành nghị quyết 40 về việc tiếp tục triển khai dự án. Sau đó UBND TP.HCM tổ chức họp bàn nhiều lần và điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án từ năm 2016-2021 thành 2016-2023.

Qua làm việc với Ngân hàng Nhà nước, muốn tái cấp vốn cho dự án, TP.HCM phải phê duyệt điều chỉnh dự án, đồng thời ký kết phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đã tạm dừng 2 năm qua. Ảnh: H.T

Để giải quyết, TP.HCM đã thành lập tổ đàm phán do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng phối hợp các sở ban ngành khác đàm phán ký phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư (điều chỉnh thời gian giải ngân tái cấp vốn, gia hạn đến tháng 9/2023, điều chỉnh thời hạn thanh toán kỳ đầu đến khi công trình hoàn thành vào tháng 11/2023…).

Năm 2022, tổ đàm phán phụ lục hợp đồng BT dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng (gồm Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Ban hạ tầng đô thị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Trung tâm Phát triển quỹ đất và chủ đầu tư Công ty Trung Nam) đưa ra 2 phương án: Điều chỉnh thời gian thanh toán tiền, điều chỉnh quỹ đất sau. Phương án 2 là điều chỉnh đồng thời thời gian thanh toán tiền, quỹ đất.

Đầu năm 2023, phụ lục hợp đồng BT của dự án đã được ký. Hiện tại, dự án đang đợi phía Ngân hàng Nhà nước và BIDV làm các thủ tục và giải ngân để tiếp tục triển khai thực hiện.