Tâm sự của ông Đoàn Văn Vươn về con đường quay lại làm nông dân nuôi vịt biển sau biến cố

"Đau đáu được trở về lại mảnh đất quê hương làm nông" là suy nghĩ thường trực của ông Đoàn Văn Vươn trong thời gian chấp hành án liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng).

Tâm sự với Dân Việt, ông Đoàn Văn Vươn từng nói: "Nhìn cánh đầm bị bỏ hoang thời gian dài, tôi vô cùng xót xa và hạ quyết tâm nhanh chóng cải tạo, khôi phục để đi vào sản xuất".

Và ông tiếp tục chọn nghề nuôi vịt, nuôi trồng thủy sản nhưng quyết tâm đi theo một hướng khác, đó là làm các sản phẩm sạch và an toàn.

"Bản thân tôi đã được theo học nghề nông nghiệp chuyên ngành chăn nuôi, tôi đã tìm hiểu những loại vịt phù hợp với vùng nước mặn lợ nơi gia đình tôi đang sinh sống. Thật may lúc đó bạn bè tôi giới thiệu giống vịt biển do Trung tâm giống vịt Đại Xuyên nghiên cứu. Khi bắt tay vào nuôi thử 100 con, tôi thấy giống vịt này phát triển rất tốt, tôi đã nhờ bạn liên hệ với trung tâm giống vịt để mua 1.000 con giống, sau 2 tháng trời, con vịt lớn đạt 2kg, nhưng vì vịt còn non, lượng mỡ còn nhiều nên tôi đã nuôi tiếp để điều chỉnh lượng mỡ phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng", ông Đoàn Văn Vươn tâm sự với Dân Việt.

Gắn bó máu thịt với ruộng đồng, đầm phá, sau khi chấp hành án liên quan đến vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng (Hải Phòng), ông Đoàn Văn Vươn lại tiếp tục nghiệp nông gia với nghề nuôi vịt biển, trồng cây. Ảnh: VTH.

Còn về lý do chọn vịt biển, ông Đoàn Văn Vươn cho biết: "Tôi chọn vịt biển vì nó thích nghi với điều kiện tự nhiên khu vực đầm của gia đình, nơi có nguồn nước thường xuyên biến động bởi mặn. Qua thời gian thực tế, con vịt biển thích nghi rất tốt, sức chịu đựng bệnh tật, tăng trưởng nhanh, cho phép đáp ứng được quy trình chăn nuôi sạch, đảm bảo sản phẩm thịt ngon, trứng thơm".

Đến nay, thương hiệu vịt biển Đoàn Văn Vươn đã nổi tiếng ở nhiều tỉnh phía Bắc, tại Hải Phòng ông đã có nhà hàng vịt biển mang tên mình và mở thêm một chi nhánh ở Hải Dương.

Dù giá vịt biển của ông Vươn cao hơn các loại vịt khác nhưng vẫn đắt hàng. Lý giải điều này, ông Đoàn Văn Vươn cho biết, sự khác biệt đó là bởi chế độ dinh dưỡng, thức ăn cho vịt biển được ông Đoàn Văn Vươn tự chế biến từ cá tươi trộn với ngô và men vi sinh, áp dụng 3 không: không có chất tăng trưởng, không có chất tạo nạc, không có chất bảo quản.



Về thời gian sinh trưởng của vịt biển cũng được kéo dài hơn nhiều so với vịt bình thường. Vịt thường chỉ được nuôi khoảng 50-60 ngày là xuất bán, nhưng vịt biển phải 100 ngày.

Năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng được UBND huyện Tiên Lãng giao cho 21ha đất bãi bồi ngoài đê biển thuộc xã Vinh Quang, Tiên Lãng để nuôi trồng thủy sản, trong thời hạn 14 năm…

Ngày 24/11/2011, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định cưỡng chế diện tích đất kể trên và đưa ra kế hoạch chuẩn bị lực lượng tham gia cưỡng chế.

Ngày 5/1/2012, lực lượng cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng với sự tham gia của cả trăm cảnh sát cơ động đã được huy động để cưỡng chế thu hồi đất. Tại đây, anh em nhà ông Đoàn Văn Vươn đã nổ súng chống đối lại lực lượng cưỡng chế khiến 6 cán bộ tham gia lực lượng cưỡng chế bị thương. Ngay sau đó, hai anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý đã bị bắt, đầu thú, bị khởi tố tội Giết người và chống người thi hành công vụ.

Ngày 10/2/2012, Thủ tướng Chính phủ sau khi nghe báo cáo toàn bộ sự việc đã kết luận việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Vươn là trái luật. Nhiều quan chức huyện Tiên Lãng sau đó bị khởi tố, cách chức, chuyển công tác vì liên quan đến vụ việc này.

Ngày 30/7/2013, TAND Tối cao tuyên phạt Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mỗi người 5 năm tù giam. Một số người liên quan đến vụ việc như vợ, con, anh, em họ cũng bị tuyên án tù án treo đến 33 tháng tù giam. Ngày 31/8/2015, anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được đặc xá tha tù trước thời hạn theo quyết định của Chủ tịch nước.