Ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng khép lại "chiến dịch giải cứu vịt biển quá lứa lỡ thì" nhờ Báo Dân Việt

Chiều tối 14/1, ông Đoàn Văn Vươn vui mừng gọi điện cho Báo điện tử Dân Việt thông tin, sau khi báo Dân Việt đăng tải bải viết Nuôi vịt biển "quá lứa lỡ thì", vì Covid-19, ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng mong cộng đồng mua giúp lúc khó khăn kêu gọi cộng đồng mua vịt biển còn tồn đọng vì Covid-19, gia đình ông đã nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, tin nhắn đặt hàng, chốt đơn.



Nhờ sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của quý khách hàng gần xa, hơn nghìn con vịt biển đã được tiêu thụ gần hết, giúp gia đình ông vượt qua được khó khăn.

Qua báo điện tử Dân Việt, ông Đoàn Văn Vươn gửi lời cảm ơn tới quý độc giả đã yêu quý, giúp đỡ ông và gia đình trong lúc khó khăn. Ông Đoàn Văn Vươn cũng gửi lời cảm ơn và mong được quý độc giả đã gọi điện, nhắn tin mua giúp vịt biển nhưng do tình hình đi lại khó khăn nên ông không thể kết nối vận chuyển đến cho quý vị.





Một số tin nhắn của độc giả báo Dân Việt đặt mua vịt biển Đoàn Văn Vươn.

"Tôi vô cùng xúc động khi nhận được tình cảm yêu quý, sự chia sẻ giúp đỡ của độc giả báo Dân Việt. Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban biên tập Báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt đã hỗ trợ gia đình tôi được đăng tải thông tin tới cộng đồng. Tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị khách hàng gần xa đã gọi điện, nhắn tin, đặt mua sản phẩm của gia đình, chia sẻ với gia đình tôi trong lúc khó khăn như thế này."- ông Đoàn Văn Vươn nói.

Về ý kiến của một số khách hàng cho là giá vịt biển của ông bán ra cao hơn giá thị trường nên khó tiêu thụ, ông Đoàn Văn Vươn cho biết, bình thường, vịt biển Đoàn Văn Vươn thuộc hàng đặc sản chỉ được bán ở nhà hàng. Nhưng thời gian qua, do các địa phương áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà hàng không được phục vụ ăn uống tại chỗ nên lượng vịt biển còn tồn nhiều, không tiêu thụ được.

Sau khi báo Dân Việt đăng tải thông tin nhờ cộng đồng mua giúp vịt biển, ông Đoàn Văn Vươn đã quyết định giảm giá bán 20% so với giá bình thường. Tuy nhiên, giá mỗi con vịt vẫn cao hơn giá vịt thông thường là do giá thành để nuôi vịt biển cao hơn nhiều so với vịt cỏ hoặc vịt nuôi công nghiệp.

Sự khác biệt đó là bởi chế độ dinh dưỡng, thức ăn cho vịt biển được ông Đoàn Văn Vươn tự chế biến từ cá tươi trộn với ngô và men vi sinh, áp dụng 3 không: không có chất tăng trưởng, không có chất tạo nạc, không có chất bảo quản.

Về thời gian sinh trưởng của vịt biển cũng được kéo dài hơn nhiều so với vịt bình thường. Vịt thường chỉ được nuôi khoảng 50-60 ngày là xuất bán, nhưng vịt biển phải 100 ngày. Riêng lứa vịt biển kêu gọi cộng đồng mua giúp này ông Vươn đã nuôi kéo dài tới 120 ngày.

Như báo Dân Việt đã đưa tin, thời gian vừa qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Hà Nội, Hải Phòng tăng cao buộc các địa phương phải hạn chế một số hoạt động công cộng, trong đó có việc các nhà hàng không được bán hàng tại chỗ.