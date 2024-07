Điện Biên: Tạm thời dừng tìm kiếm, cứu nạn tại Mường Pồn

Tại xã Mường Pồn chiều nay mưa rất to, đất đá từ trên núi tiếp tục sạt xuống đường và các bản làm ảnh hưởng công tác tìm kiếm, cứu nạn và thông tuyến Quốc lộ 12.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ảnh Vinh Duy.

Trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ trong sáng nay (ngày 25/7), ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã yêu cầu các lực lượng cứu hộ ưu tiên cao nhất nhân lực, phương tiện, tập trung tìm kiếm người mất tích. Khẩn trương cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình có người bị nạn. "Quá trình cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét cần chú trọng đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn. Các đồng chí phải chuẩn bị các phương án, tham khảo dự báo thời tiết vì trời sẽ còn mưa. Vì thế phải bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn. Do trời mưa to, rất có thể sẽ có thêm các trận lũ khác, vì thế phải hết sức đề phòng", Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường nhấn mạnh.

Hiện tại, xã Mường Pồn đang có mưa rất to, nước và đất đá từ trên núi vẫn tiếp tục sạt xuống. Để đảm bảo an toàn, UBND huyện Điện Biên quyết định tạm thời dừng công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh Vinh Duy.

Ngay trong sáng ngày 25/7, các lực lượng gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Điện Biên, dân quân tự vệ, y tế, giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn… đã cử gần 300 cán bộ, chiến sĩ đến Mường Pồn khắc phục hậu quả lũ quét. Việc cứu hộ, cứu nạn được các lực lượng thực hiện hết sức khẩn trương nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Chiều ngày 25/7, mưa lớn, nước suối Mường Pồn dâng cao; đất, đá từ trên núi vẫn tiếp tục sạt xuống Quốc lộ 12 và các bản, để đảm bảo an toàn, lực lượng cứu hộ đã phải tạm thời dừng công tác tìm kiếm, khắc phục sạt sụt.

Trận lũ quét tại Mường Pồn ước thiệt hại gần 25 tỷ đồng về tài sản, công trình thuỷ lợi, sản xuất, giao thông. Ảnh Vinh Duy.

Ông Ngô Xuân Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên, cho biết: Tinh thần là tiếp tục ứng trực tại địa bàn; di chuyển các gia đình có nguy cơ bị ảnh hưởng do lở đất, lũ quét. Huyện chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, thăm nom các gia đình có người bị nạn, bị thương và các gia đình khó khăn đang cần vật dụng thiết yếu.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã đưa tin, sau nhiều ngày mưa lớn, vào đêm 24 rạng sáng ngày 25/7, một trận lũ quét từ trên núi bất ngờ tràn về làm sập nửa quả đồi với hàng trăm nghìn mét khối đất đá đổ xuống khiến 7 người ở bản Mường Pồn 1 bị chết, mất tích; 2 người bị thương; hơn trăm ngôi nhà của người dân bị hư hỏng, đổ sập. Thiệt hại về tài sản, công trình thuỷ lợi, sản xuất, giao thông ở Mường Pồn ước gần 25 tỷ đồng.