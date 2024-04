Tấn Hoàng nhập viện: "Tuổi trẻ "ăn bờ ngủ bụi" về già bệnh tật là hiển nhiên"

Tấn Hoàng cho biết: "Hôm nay, tôi thông báo với mọi người một tin, rằng tôi đã nhập viện rồi. Có hai chỗ tôi không thích là công an phường và bệnh viện thì bây giờ phải vào bệnh viện suốt.



Hai ngày nay, tôi đi hát xa rồi bị nhức sống lưng, từ cổ xuống tới đùi, bàn chân, chịu không nổi. Cứ tối đến là tôi ngồi không nổi, phải nằm.

Tấn Hoàng thông báo nhập viện. Nguồn: Tấn Hoàng

Vừa xuống máy bay là tôi phải vào viện ngay để xét nghiệm kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống, lệch vài đốt xương sống.

Tôi chấp nhận thôi, cũng hơi lớn tuổi rồi, cái máy chạy hơn 60 năm cũng có lúc phải hư. Bây giờ, hư chỗ nào phải sửa chỗ đó thôi, chưa phải đại tu là may rồi. Tôi cứ an lạc, bình an trị bệnh thôi, không có gì lo lắng hết.

Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình, ai rồi cũng phải trải qua thôi. Ai cũng phải đi, không ai tránh được, nên tôi không lo lắng gì hết. Chỉ có điều tôi chưa chết được vì tôi còn yêu nghề, yêu khán giả nhiều lắm.

Tấn Hoàng được biết đến trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Ảnh: FBNV

Tôi muốn làm nghề, muốn được phục vụ khán giả, đem hết khả năng mình có làm vui cho đời, đem lời ca tiếng hát hát cho bà con nghe. Tôi còn sống ngày nào còn hát, còn diễn hài ngày đó, đem tiếng cười đến cho mọi người.

Tôi nghèo chứ không khổ, không than thân trách phận, bệnh là phải vậy.

Hôm nay, tôi vào viện là ngày thứ ba rồi. Bác sĩ bảo tôi ngủ cho khỏe nhưng tôi không ngủ được. Tôi còn bị men gan cao, mấy bệnh của người lớn tuổi. Sức khỏe mà tuổi trẻ không giữ thì về già tiếc lắm.

Cuộc đời tôi làm nghệ sĩ nên ăn bờ ngủ bụi từ nhỏ, có biết chăm sóc sức khỏe đâu. Từ lúc 16 tuổi tôi đã đi ăn bờ ngủ bụi rồi nên sau này về già bệnh tật là hiển nhiên. Tôi phải điều trị thôi, khi nào không điều trị được nữa thì thôi.

Mọi người yên tâm đi, tôi còn sống lâu, vẫn còn thở là còn sống, khi nào ngừng thở mới chết. Tôi còn sống để phục vụ bà con cô bác. Cuộc đời mà, không có gì phải buồn khổ hết, vô thường lắm. Đời là phù du, chỉ là cõi tạm thời gian mà thôi".

Nghệ sĩ Tấn Hoàng đã có hơn 40 năm làm nghề. Được biết, gần đây, anh sống xa gia đình để làm việc bởi mức lương ổn định và anh có thể diễn, ca hát thường xuyên. Theo Tấn Hoàng, ở tuổi xế chiều, anh còn phải mưu sinh, chăm lo cho vợ và phụ giúp hai con nuôi các cháu.

Tấn Hoàng được khán giả yêu thích bởi lối diễn hài hước nhưng điềm tĩnh, chân phương. Anh được nhớ đến trong chương trình Trong nhà ngoài phố đầu những năm 1990 qua các tiểu phẩm Có những ông chồng, Ai tát biển Đông. Ngoài ra, Tấn Hoàng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với Hoàng hôn dịu dàng, Hai lúa lên đời.

Tấn Hoàng sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình khá giả. Năm 16 tuổi, Tấn Hoàng từ bỏ cuộc sống sung túc, đi theo đoàn cải lương Sài Gòn 2 làm hậu đài, diễn vai quân sĩ. Diễn viên nói những năm tháng lang bạt theo đoàn đi khắp nơi, ngủ dưới gầm sân khấu là khoảng thời gian làm nghề vui nhất, cho anh nhiều kinh nghiệm diễn dù không qua trường lớp nào.

Tấn Hoàng phải sống xa nhà để mưu sinh. Ảnh: FBNV

Những năm 1980, nam nghệ sĩ theo đoàn Văn Chung diễn hài ở các sân khấu Thảo Cầm Viên, Tao Đàn, sau đó cùng Duy Phương, Bảo Chung chạy show khắp nơi. Đến khi tấu hài thoái trào, Tấn Hoàng mới về đầu quân cho Kịch Sài Gòn, diễn các vở dài. Nam diễn viên ghi dấu ấn ở Hồn ma báo oán, Quyền lực và tội ác, Tử hình. Ba tác phẩm này cũng mang lại cho nam diễn viên ba huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc.

Đủ điều kiện để xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nhưng Tấn Hoàng không làm đơn. Theo nam nghệ sĩ chia sẻ, được khán giả gọi là nghệ sĩ đã thấy mãn nguyện. "Khi thêm hai chữ "Ưu tú" phía sau, tôi thấy trách nhiệm của mình nặng hơn trong từng lời nói, cách diễn xuất. Tôi thấy không đủ đẳng cấp để gánh vác danh hiệu đó", nghệ sĩ Tấn Hoàng từng nói.

Ở tuổi xế chiều, ước mơ duy nhất của Tấn Hoàng là mở được một sân khấu, truyền đạt kinh nghiệm diễn hài cho thế hệ trẻ. "Tôi không quá tài giỏi nhưng thấy hãnh diện vì luôn hết mình với nghề, không có dạng vai nào làm khó được tôi. Bây giờ, tôi mong có sức khỏe, được đứng trên sân khấu lâu dài", Tấn Hoàng từng chia sẻ với truyền thông.