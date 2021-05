Tân Lạc (Hoà Bình): Vừa phòng chống Covid-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự trong ngày bầu cử

Tuyên tuyền vận động, giải quyết vụ việc ngay từ dấu hiệu phát sinh

Những ngày gần đây, lực lượng công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới người dân. Đồng thời phát động quần chúng nhân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bảo vệ nội bộ, phát hiện sớm, giải quyết các vụ việc ngay từ khi có dấu hiệu phát sinh phức tạp, không để xảy ra điểm nóng và các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến ngày bầu cử trọng đại của đất nước.

Băng rôn, khẩu hiệu được huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình trang trí trên các trục đường lớn ở thị trấn Mãn Đức.

Trao đổi với PV, thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình cho biết: Chúng tôi đã chủ động các biện pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách, của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mạnh dạn đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Mặt khác, chúng tôi tiến hành gọi hỏi răn đe một số đối tượng trong diện quản lý. Nắm rõ tình hình tạm trú, tạm vắng ở địa phương, tích cực tuẩn tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc phát sinh, nhất là tại các điểm niêm yết danh sách, tiểu sử của các ứng cử viên và cử tri. Trong ngày diễn ra bầu cử, chúng tôi sẽ hiệp đồng với Ban Chỉ huy quân sự huyện triển khai đủ lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn huyện.

Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công an huyện Tân Lạc tại thời điểm này.

"Ngoài ra, chúng tôi cũng đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Kịp thời nắm chắc tình hình từ xa, từ sớm. Không để các phần tử xấu, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng dịp tổ chức bầu cử để can thiệp, tác động, khủng bố, phá hoại, kích động biểu tình, khiếu kiện đông người" - thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng công an huyện Tân Lạc thông tin thêm.

Công an huyện Tân Lạc đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia, tỉnh ủy, UBND tỉnh, công an tỉnh, huyện ủy, UBND huyện… về công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, đã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ động đặt ra các tình huống và biện pháp xử lý, giải quyết, gắn công tác đảm bảo an ninh trật tự với công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ và dịch bệnh. Nhất là trong thời điểm hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Huyện Tân Lạc đã triển khai tuyên tuyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang và khai báo y tế khi cần thiết.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Tân Lạc đã thiết lập 7 khu cách ly: Cơ sở 1, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Tân Lạc. Cơ sở 2, là trạm y tế xã Mãn Đức cũ (khu Ban Rừng, thị trấn Mãn Đức). Cơ sở 3, khách sạn Hùng Mạnh (khu Tâm Đức, thị trấn Mãn Đức). Cơ sở 4, trường THPT Tân Lạc (khu Mường Định, thị trấn Mãn Đức). Cơ sở 5, tại UBND xã Tuân Lộ cũ (xóm Bận Dọi, xã Nhân Mỹ). Cơ sở 6, tại UBND xã Phong Phú cũ (xóm Luỹ Ải, xã Phong Phú). Cơ sở 7, tại trường THCS Quy Hậu (khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức).

Theo thượng tá Đinh Quốc Trình, Trưởng công an huyện Tân Lạc: Chúng tôi đã phân công 30 cán bộ, chiến sỹ tham gia phối hợp tiếp nhận. Phân công 80 cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống dịch tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn các xã, thị trấn. Ngoài ra, chúng tôi còn ủng hộ 200 kính chống giọt bắn cho Trung tâm y tế huyện. Phát 35.000 khẩu trang cho người dân các xã Tử Nê, Phong Phú và thị trấn Mãn Đức.

Công an huyện đã xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, về tình hình dịch Covid-19 trên mạng xã hội facebook với mức phạt 10.000.000 đồng. Phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định là 2.000.000 đồng. Đồng thời xử phạt 3 cơ sở karaoke, 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không chấp hành các quy định về phòng chống dịch với mức phạt từ 10.000.000 - 15.000.000 đồng.

Ông Đinh Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình (người thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác xuống cơ sở giám sát công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị tốt cho mọi tình huống

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày bầu cử, lực lượng công an huyện Tân Lạc đã thực hiện tốt vai trò, chức năng của cơ quan thường trực tiểu ban an ninh, trật tự và y tế của Ủy ban Bầu cử huyện. Phối hợp với ngành y tế tham mưu ban hành kế hoạch đảm bảo y tế cho cuộc bầu cử, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn các xã, thị trấn. Chỉ đạo thành lập các tổ công tác tăng cường bám sát, đảm bảo an ninh trật tự tại 165 khu vực bỏ phiếu. Tham mưu, phối hợp Ủy ban Bầu cử các cấp triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình trang trí nhiều cờ, hoa, khẩu hiệu ở các trục đường chính, để chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an huyện Tân Lạc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan, chủ động xây dựng và bố trí thế trận bảo đảm an ninh, an toàn, y tế tại các khu vực bỏ phiếu, đối với từng hòm phiếu.

Công an huyện đã yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn ứng trực 100% quân số từ ngày 8/5/2021 đến ngày 25/5/2021, sẵn sàng lực lượng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các hành vi khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành cách ly y tế; các hành vi vi phạm về kinh doanh, dịch vụ. Ngoài những nhiệm vụ trên, hiện nay lực lượng công an huyện Tân Lạc tiếp tục căn cứ vào tình hình an ninh, trật tự; công tác phòng chống dịch Covid-19 trên từng địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được làm thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử.

Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình đã xây dựng các phương án bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; phương án bảo đảm an ninh, trật tự, điều tiết phân luồng giao thông, phòng, chống cháy nổ...

Theo ông Nguyễn Văn Lực, Đội trưởng an ninh, công an huyện Tân Lạc: Để không bị động và chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi đã lên kế hoạch dự kiến một số tình huống có thể xảy ra. Trong đó, có tình huống đáp ứng cấp độ dịch bệnh Covid-19 (chưa có người lây nhiễm trong cộng đồng, có người lây nhiễm trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội…), tình huống xảy ra thiên tai, lũ lụt đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử trong mọi tình huống. Tích cực phối hợp nắm người, nắm hộ, đi từng ngõ, gõ từng nhà để kịp thời rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ Covid-19 trên địa bàn huyện. Qua đó tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện áp dụng biện pháp cách ly y tế phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm chỉnh khuyến cáo "5k" của Bộ y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người… Tập trung tuyên truyền các hành vi bị cấm và hình thức xử lý đến quần chúng nhân dân thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, thông qua mạng xã hội – fanpage Tân Lạc 24h. Xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm quy định về phòng chống dịch và các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch trên mạng xã hội, đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Chỉ đạo tổ an ninh mạng, thường xuyên triển khai các biện pháp công tác nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến bầu cử trên không gian mạng (nhất là hành vi nói xấu, ảnh hưởng xấu uy tín ứng cử viên, xuyên tạc chủ trương chính sách bầu cử của Đảng và Nhà nước).