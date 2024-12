Tận thấy xưởng sản xuất bánh kẹo “siêu bẩn”, "phù phép" nguồn gốc ở Hoài Đức (Hà Nội)

Vào “lò” sản xuất bánh kẹo trẻ em “siêu bẩn”

Thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan đến học sinh ăn kẹo không rõ nguồn gốc, sau đó buồn nôn, đau bụng, tức ngực, có biểu hiện ngộ độc ở Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Quảng Nam… Lực lượng chức năng tại nhiều địa phương phải ra quân, kiểm tra và xử lý.

Để tìm hiểu quy trình sản xuất bánh kẹo, phóng viên Dân Việt về La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) và tận thấy quy trình “ra lò” bánh kẹo trẻ em “siêu bẩn” cùng loạt bất thường về nguồn gốc sản phẩm, bao bì, chất lượng.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, La Phù từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nơi sản xuất bánh kẹo có tiếng tại miền Bắc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, phóng viên Dân Việt đã xin làm việc tại xưởng sản xuất của cửa hàng bánh kẹo Vân Trang (có địa chỉ tại La Phù, Hoài Đức). Người đàn ông tên Thanh (chủ đại lý Vân Trang) cho biết, làm khoán, tính lương theo sản phẩm nên không cố định giờ.

“Vào xưởng sẽ có người chỉ cách làm”, ông Thanh nói.

Hình ảnh bên ngoài nhà xưởng số 1 và bên trong nhà xưởng số 2 (số thứ tự nhà xưởng do PV xếp).

Chúng tôi được dẫn vào một nhà xưởng nằm sâu trong ngõ (tạm gọi là nhà xưởng số 1), thuộc thôn Minh Khai (xã La Phù). Khu vực này rộng chừng gần 200 m² cửa luôn đóng kín. Bên trong, khoảng 10 công nhân làm việc, máy móc chạy ầm ầm.

Vừa vào, mùi hương liệu bốc lên sặc sụa. Ở một góc xưởng, vài chiếc bàn lớn được xếp sát nhau là nơi công nhân đổ hàng hóa để thực hiện đóng gói. Xung quanh xưởng, hàng trăm những thùng giấy lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, nhiều túi bánh kẹo lăn lóc trên mặt đất, tràn ngập khắp lối đi.

Trang - người quản lý trực tiếp xưởng luôn có mặt, quan sát từng nhất cử nhất động của đám công nhân.

Chúng tôi được yêu cầu đóng gói sản phẩm có tên “Hổ KAKA” và kẹo hamburger (theo lời công nhân).

Một góc khác, hàng chục thùng carton lớn, méo mó xếp chồng lên nhau, PV được yêu cầu lấy nguyên liệu từ khu vực này. Theo đó, thành phẩm đã được đóng trong thùng carton lớn, khoảng 20kg, bọc kỹ trong túi bóng.

Hình ảnh PV Dân Việt sau nhiều ngày làm việc tại xưởng.

Sau nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi được bố trí làm ở hai xưởng khác nhau. Một xưởng như đã mô tả ở trên và một xưởng cách đó chừng vài trăm mét.

Khu vực xưởng thứ 2 có diện tích nhỏ hơn, hàng hóa chất kín lối đi, sàn nhà đen đúa, nhiều mảng tường bong tróc. Tại đây, công nhân xé thùng carton, lót dưới nền rồi tiến hành đổ các loại thành phẩm ra và đóng gói. Nhóm công nhân khoảng chục người miệt mài cho ra lò hàng nghìn, hàng chục nghìn sản phẩm.

Xung quanh khu vực chế biến là những chiếc áo cũ được tận dụng làm giẻ lau, những chai nhựa được cắt đôi thành dụng cụ làm việc.

Trò chuyện với chúng tôi, một công nhân cho biết: “Hôm trước đóng hàng còn sót lại một ít, tiếc nên cho vào mồm, cảm giác rùng mình! Từ sau không bao giờ thử nữa”.

Loạt bất thường về nguồn gốc, bao bì, chất lượng

Về sản phẩm có tên Hổ KAKA, công nhân được yêu cầu lấy nguyên liệu, đổ ra bàn (hoặc khay, túi bóng), sau đó đóng vào gói nhỏ, tiêu chuẩn khoảng 17-18g. Sau khi cho thành phẩm vào bao bì sẵn, sẽ được đem đi hàn nhiệt. Công đoạn cuối cùng là đóng thùng, 20 gói nhỏ cho vào một túi, mỗi thùng là 40 túi.

Trên bao bì của sản phẩm “Hổ KAKA” ghi rõ tiêu chuẩn sản phẩm số Q/XY0001S cùng với đó là số giấy phép sản xuất thực phẩm SC11244512106679. Nhà sản xuất là Công ty TNHH Công nghệ XiYuan ChaoAn có địa chỉ tại Mảnh phía Bắc Shang Guo khu công nghiệp Meixi Chaoan Quảng Đông.

Trên bao bì là thế, nhưng những gì phóng viên ghi nhận là được đóng gói tại La Phù, Hoài Đức.

Đóng gói xong, các thùng hàng sẽ được quấn thêm một lớp dây đai nhựa màu trắng để gia tăng độ chắc chắn, công đoạn này được các công nhân gọi tắt là “dập dây”. Nhưng theo tiết lộ, việc sử dụng dây đai trắng này được thực hiện nhằm tạo hình thức bên ngoài giống với hàng sản xuất tại Trung Quốc.

Công nhân A cho biết: “Không dập dây là không bán được đâu em ơi!”

Chưa dừng lại ở đó, theo tiết lộ của một công nhân, việc in ngày sản xuất trên bao bì cũng được thực hiện tại xưởng.

“Dập qua máy sẽ có ngày sản xuất, muốn ngày nào có ngày đó”, công nhân tên A tiết lộ.

Theo tiết lộ từ ông Thanh (chủ đại lý Vân Trang), phải in date vì khi nhập về mỗi bao bì không, chưa có ngày. PV cũng ghi nhận trong xưởng có máy in date, in ngày sản xuất.

Hình ảnh quá trình đóng gói sản phẩm Hổ KAKA và máy in date.

Chưa kịp quen tay với việc đóng gói "Hổ KAKA", chúng tôi đã phải chuyển sang công việc đóng kẹo hamburger. Những thùng kẹo nhiều màu sắc với kí hiệu AZ001 được đựng trong túi nilon lớn.

Để làm một chiếc kẹo hoàn chỉnh, công nhân ghép 3 viên kẹo dẻo màu xanh, cam và vàng ghép với nhau theo thứ tự, sau đó cho vào hộp nhựa nhỏ. Tương tự đóng gói “Hổ KAKA”, tất cả các công đoạn, công nhân đều làm dưới sàn nhà, dùng tay bốc trực tiếp.

Sau khi xong, những sản phẩm này được cho vào máy, đóng bao bì và sắp xếp dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hình ảnh quá trình làm sản phẩm kẹo hamburger tại xưởng.

Trong quá trình thâm nhập tại xưởng, chúng tôi tiếp nhận được thông tin sắp có đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, người làm truyền tai nhau về việc phải di dời chỗ ngồi sang xưởng khác để làm việc.

Theo ghi nhận, các công nhân trong ngày kiểm tra được yêu cầu thực hiện đầy đủ nhiều biện pháp bảo hộ lao động. Điều này trái ngược hoàn toàn so với những gì chúng tôi ghi nhận trong những ngày trước đó. Tuy nhiên, số lượng công nhân làm việc lại rất hạn chế, chỉ khoảng 3 - 4 người. Còn lại mọi người làm việc ở xưởng số 2.

Theo tài liệu của PV Dân Việt, ngày 11/12/2024, cơ sở trên (thuộc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Ly Food) đã được Công ty CP Chứng nhận và Giám định quốc tế ISOCERT cấp giấy chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn HACCP. Người kí là ông Vũ Hoàng Tuấn.

Trong vai lái buôn, chúng tôi tiếp cận cửa hàng Vân Trang, ngỏ ý muốn nhập hàng về kinh doanh. Chủ cơ sở tỏ ra khá e dè khi tiếp đón những "lái mới" nhưng vẫn nhanh nhảu giới thiệu những mặt hàng được cho là "bán chạy" nhất dành cho học sinh, đảm bảo có lời.

Giá bán của “Hổ KAKA” được chủ cơ sở rao bán với giá 910 nghìn đồng/thùng (800 gói). Còn đối với mặt hàng “kẹo hamburger” sẽ có hai mức giá 1 triệu 200 nghìn đồng/thùng (15 cân - 30 gói) và 850 nghìn đồng/thùng (20 gói).