TAND TP.Đà Nẵng lùi thời gian xử vụ án đại gia Thanh "đeo"

Sáng 30/3, TAND TP.Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đã sắp xếp lại lịch để mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự liên quan đến Phạm Thanh (thường gọi là Thanh "đeo", SN.1967, trú ngõ 414 đường Hùng Vương, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Theo đó, TAND TP.Đà Nẵng ấn định mở phiên tòa xét xử Phạm Thanh về tội "Cưỡng đoạt tài sản" vào ngày 27/4/2021.

Theo cáo trạng, thông qua giới thiệu của Trần Thị Tiết (trú số 4 đường Trần Quốc Toản, TP.Hội An, Quảng Nam), Đào Thị Như Lệ (trú số 92 đường Phạm Quang Ảnh, TP.Đà Nẵng) gặp Phạm Thanh để vay tiền.

Từ ngày 26/3/2020 đến ngày 31/3/2020, Phạm Thanh cho Lệ vay tổng cộng 40 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay 30 ngày. Khi giao nhận tiền Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi. Các lần mượn tiền Lệ đều viết giấy nhận tiền đưa Thanh giữ, việc trả lãi được Lệ ghi nội dung: "Đã thanh toán 1 tháng hoa hồng".

Sau khi cho bà Lệ vay 40 tỷ đồng, Thanh buộc Lệ viết giấy bán khách sạn Luna Diamond (242-244 Hồ Nghinh, Đà Nẵng) giá 40 tỷ đồng, mục đích là để đàm bảo nghĩa vụ trả nợ cho khoản vay này.

Đại gia Đà Nẵng Thanh "đeo" bị truy tố tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Đến ngày 24/4/2020, Thanh hỏi Lệ mua lô đất ở dự án ven sông Hàn tại đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Đà Nẵng. Lúc này Lệ đã hỏi ông Nguyễn Toàn (Đà Nẵng), người đồng sở hữu lô đất này nhưng ông Toàn không đồng ý bán vì giá quá rẻ so với thị trường và lô đất này đang cầm cố ngân hàng.

Tuy nhiên, sau đó Thanh đưa lý do đã nhận 50 tỷ đồng tiền cọc của ông Nguyễn Chí Thành (Hà Nội), nếu Lệ không bán lô đất ở đường Như Nguyệt thì phải đền cho ông Thành 50 tỷ đồng tiền cọc. Đến ngày 8/5/2020, Thanh đe dọa và buộc Lệ viết “Giấy nhận tiền cọc bán đất” (ngày 24/4/2020) nội dung: Lệ đã nhận 50 tỷ đồng của ông Thành giao Thanh đặt cọc mua đất, giá bán 160 tỷ đồng”. Thực tế Thanh không đưa 50 tỷ đồng cho Lệ.

Ngoài ra, cũng vào ngày 8/5/2020, Thanh còn yêu cầu Lệ ký kết mua bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) với giá 150 tỷ đồng và Thanh đặt cọc 50 tỷ đồng. Dù ghi giấy đặt cọc 50 tỷ đồng nhưng thực tế Thanh chỉ giao Lệ 10 tỷ đồng. Ngày 28/6/2020, Thanh đòi nợ 40 tỷ đồng và lãi nhưng Lệ chưa có nên buộc Lệ viết vào trang cuối Hợp đồng: “Đã nhận thêm 50 tỷ đồng”.

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam đại gia Thanh "đeo"

Ngoài giao dịch nêu trên, theo cáo trạng, Lệ còn nhận cọc của Thanh 13,4 tỷ đồng để bán biệt thự số 49 Hoàng Kế Viêm (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵn). Ngày 8/6/2020, Thanh cho Lệ vay thêm 8 tỷ đồng, lãi 5%/tháng. Ngày 16/6/2020, Thanh cho Lệ mượn thêm 600 triệu đồng.

Đến ngày 5/8/2020, Thanh gọi Lệ đến Ngân hàng Agribank để xác minh số dư nợ tiền vay của Lệ tại ngân hàng này. Sau khi thấy số nợ thực tế nhiều và các tài sản của Lệ dùng thế chấp vay số tiền lớn nên Thanh la mắng bà Lệ và lãnh đạo, nhân viên ngân hàng. Do sợ ảnh hưởng uy tín của mình và người khác nên Lệ phải về nhà Thanh viết giấy nợ 122 tỷ đồng nội dung: Tiền cho Lệ vay lãi 58,6 tỷ đồng; tiền đặt cọc bán biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm 13,4 tỷ đồng và 50 tỷ đồng tiền phạt cọc lô đất đường Như Nguyệt. Lệ nhận của Thanh 122 tỷ đồng để bán 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc và biệt thự 49 Hoàng Kế Viêm và yêu cầu ông Lê Thanh Quốc (Trưởng phòng kinh doanh ngân hàng Agribank) ký tên với tư cách người làm chứng.

Ngày 8/8/2020, Thanh gọi Lệ đến nhà rồi đánh liên tục vào đầu, mặt Lệ và buộc Lệ viết giấy cam kết phải trả nợ 122 tỷ đồng trong vòng 30 ngày hoặc bán hoặc sang tên cho Thanh 7 lô đất mà Lệ mượn của Dương Thị Ngọc Anh (bị can trong vụ án khác là cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà).

Do bị đau, ngày 12/8/2020, bà Lệ đi khám điều trị và đến ngày 26/8/2020, Lệ tố cáo hành vi của Thanh. Vào đầu tháng 9/2020, sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Thanh. Quá trình điều tra, Thanh thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội.