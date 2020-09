Vụ 22 sổ đỏ “biến mất”: Công an Đà Nẵng bàn giao 19/22 sổ đỏ cho Văn phòng đăng ký đất đai Sơn Trà

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã tiến hành bàn giao 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị chiếm giữ bất hợp pháp cho Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, bà Dương Thị Ngọc Anh là nhân viên chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà đã tự ý lấy 22 sổ đỏ của người dân cho bà Đào Thị Như Lệ (1979, trú tỉnh Quảng Nam, hiện trú đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) “mượn” khiến số sổ đỏ này bị “thất lạc”.

Sau đó bà Lệ mang số sổ này đi cầm cố, thế chấp trái phép nhiều nơi. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với vụ việc trên.

Liên quan vụ việc nêu trên, vào ngày 4/9, Giám đốc Sở TNMT TP.Đà Nẵng Tô Văn Hùng cũng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Sơn Trà và 2 cán bộ để thực hiện công tác thanh tra.

Công an Đà Nẵng bàn giao 19/22 sổ đỏ cho VPĐKĐĐ quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: Nhật Thành

Ngoài ra, đêm cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định bắt tạm giam ông Phạm Thanh (SN.1967, trú đường Hùng Vương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Ngọc Anh và Đào Thị Như Lệ (đồng phạm).

Theo thông tin của cơ quan CSĐT, ông Phạm Thanh là một doanh nhân nổi tiếng ở Đà Nẵng. Các chứng cứ tài liệu ban đầu cho thấy ông Phạm Thanh liên quan đến vụ án bà Dương Thị Ngọc Anh đem 22 sổ đỏ của người dân đưa đi cầm cố nhiều nơi để lấy tiền kinh doanh.

Hiện tại, còn 3 sổ đỏ chưa thu hồi được (sổ có số hiệu: CR 855405, số vào sổ CH 01010; sổ CH 691980, số vào sổ CTs 129736 và sổ BA 645948, số vào sổ CT 01820) cơ quan điều tra cũng đã thông báo truy tìm để sớm bàn giao cho quận Sơn Trà làm thủ tục cho công dân.