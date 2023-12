Ngày 18/12, trang Weibo của Châu Hải My đã đăng thông báo từ phía mẹ ruột nghệ sĩ về buổi tang lễ của cô. Bà mô tả con gái của mình là người tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ, chu đáo, luôn tích cực và lạc quan khi đối mặt với khó khăn. Bà chia sẻ mong muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất về Châu Hải My, do đó, lễ tiễn biệt chỉ diễn ra với sự chứng kiến của những người thân thiết và bày tỏ hy vọng được tha thứ từ mọi người.

Mẹ của nữ diễn viên "Mối tình nồng thắm" cũng cho biết, đàn thú cưng của Hải My sẽ được chăm sóc chu đáo để an lòng người hâm mộ.

Tang lễ của Châu Hải My được tổ chức ra sao?

Gia đình của Châu Hải My vốn luôn kín tiếng. Trong thời gian qua, họ chỉ công bố hai thông tin quan trọng. Ảnh: IT.

Gia đình của Châu Hải My vốn luôn kín tiếng. Trong thời gian qua, họ chỉ công bố hai thông tin quan trọng: Thông báo về việc nghệ sĩ đã qua đời và chi tiết về buổi tang lễ. Vào ngày 13/12, mạng xã hội đã trở nên xôn xao với một đoạn video cho thấy một buổi tang lễ hoành tráng với di ảnh của Châu Hải My.

Tuy nhiên, người hâm mộ đã phát hiện điều bất thường và xác nhận rằng, đó chỉ là hình ảnh giả mạo. Sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, người đăng video đã lên tiếng xin lỗi, giải thích rằng muốn tưởng nhớ thần tượng. Tuy nhiên, hành động này vẫn chịu sự phê phán nặng nề và tài khoản đã phải chuyển sang chế độ riêng tư. Ngoài ra, một nhân viên của một bệnh viện ở Bắc Kinh đã bị bắt giữ liên quan đến việc rò rỉ hình ảnh bệnh án của Châu Hải My khi cô nhập viện cấp cứu vào ngày 11/12.

Theo St Headline, nữ diễn viên để lại một khối tài sản vượt quá 15 triệu USD và mẹ của Châu Hải My sẽ thừa kế toàn bộ. Các anh chị của cô không có ý định hưởng thừa kế từ nghệ sĩ.

Châu Hải My sống độc thân tại biệt thự ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi cô nuôi nhiều loài thú như chó và mèo. Vào ngày 11/12, cô được đồng nghiệp phát hiện bất tỉnh tại nhà riêng và qua đời trong ngày đó.

Trước khi qua đời, Châu Hải My đã không công khai về bệnh tình của mình. Sau sự ra đi của cô, một số người bạn tiết lộ rằng, cô đang mắc bệnh Lupus ban đỏ, tiểu cầu thấp và hệ miễn dịch yếu. Mặc dù vậy, nữ diễn viên luôn giữ tinh thần tích cực, tham gia hoạt động từ thiện và tận hưởng cuộc sống.

Châu Hải My (sinh năm 1966) trở thành nữ diễn viên nổi tiếng sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1985. Cô là một trong những nữ diễn viên hàng đầu trong thập kỷ 1980 và 1990, được biết đến với các vai diễn quan trọng như trong bản "Ỷ Thiên Đồ Long ký" năm 1994. Với tạo hình thanh cao và quyến rũ, Châu Hải My đã trở thành biểu tượng trường tồn trên màn ảnh, với những phiên bản sau đó vẫn áp dụng cho vai diễn của cô. Mặc dù có một số ý kiến trái chiều, nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng diễn xuất xuất sắc của Châu Hải My.