Tăng thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm

Trả lời phóng viên NTNN, đại diện Sở NNPTNT Hà Nội thông tin, trong 6 tháng đầu năm 2020, trước diễn biến tình hình dịch Covid-19 diễn ra rất phức tạp, Sở đã chủ động tham mưu với UBND thành phố và ban hành theo thẩm quyền văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời đảm bảo đầy đủ các mặt hàng thực phẩm cần thiết phục vụ nhân dân phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

Những thành công bước đầu

Lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng nông sản tại siêu thị ở Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Dung

"Trong năm nay, Nafiqad tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, ATTP. Giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản...". Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NNPTNT - Nguyễn Như Tiệp

Cụ thể, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, đảm bảo ATTP với trên 5.000ha sản xuất rau an toàn, 40 mô hình rau áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ tại 40 xã, phường, thị trấn với tổng diện tích trên 1.700ha. Duy trì trên 1.300ha VietGAP rau, quả, chè; 181ha nuôi trồng thủy sản, 88 cơ sở VietGAP chăn nuôi, gần 40ha trồng trọt theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiếp tục duy trì và phát triển 141 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi. Đã xây dựng được trên 40 nhãn hiệu được bảo hộ như gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, nhãn Đại Thành, gạo thơm Bối Khê...

Đến nay, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đã tổ chức xếp hạng đối với 301 sản phẩm OCOP với 6 sản phẩm đạt 5 sao, 207 sản phẩm đạt 4 sao, 88 sản phẩm đạt 3 sao, trong đó có 243 các sản phẩm thực phẩm nông lâm thủy sản. Các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại sản phẩm nông, lâm, thủy sản tiếp tục được đẩy mạnh.

Khắc phục bất cập

Bên cạnh những thành tích đạt được, Đại diện Sở NNPTNT cũng đã chỉ ra nhiều những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, dịch Covid-19 đã gây ra những tác động không nhỏ đến sự phát triển sản xuất cũng như tăng trưởng của ngành nông nghiệp: Khó khăn trong lưu thông; hoạt động xuất khẩu cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản phẩm nông sản... Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô hoặc phải tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, việc lấy mẫu, giám sát chất lượng, ATTP các sản phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc của các tỉnh, thành phố đưa về Hà Nội còn hạn chế, chưa được đánh giá nguy cơ toàn diện. Thiếu các doanh nghiệp lớn có năng lực, kinh nghiệm đầu tư vào nông nghiệp.

Một khó khăn nữa là, mặc dù người tiêu dùng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc tiêu dùng thực phẩm an toàn nhưng do điều kiện kinh tế còn khó khăn, thói quen tiêu dùng chưa thay đổi nên chưa thúc đầy mạnh được đầu tư vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn...

Chia sẻ phương hướng, mục tiêu trong 6 tháng cuối năm 2020, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Bộ NNPTNT tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ quan thuộc Bộ, doanh nghiệp duy trì phòng chống dịch Covid -19 đồng thời đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, chuẩn bị gia tăng nội tiêu và xuất khẩu khi dịch Covid-19 từng bước được khống chế. Chủ động tổ chức và đôn đốc các địa phương triển khai, kiểm tra theo quy định, tập trung thanh tra đột xuất, xử lý kịp thời, nghiêm túc các vi phạm về an toàn thực phẩm.