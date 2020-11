Tăng tốc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Đến hết tháng 10/2020, số người tham gia BHXH là 15,67 triệu người, chiếm khoảng 31,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, BHXH bắt buộc là 14,78 triệu người, tăng 114,5 nghìn người so với tháng 9/2020, giảm 102.000 người so với cùng kỳ năm 2019, giảm 418.900 người so với cuối năm 2019 (số người còn phải phát triển đến cuối năm để đạt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao là 1,26 triệu người).