Táo tợn xông vào nhà cướp điện thoại của trẻ đang học online

Nghi phạm Cao Văn Hòe và tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Bình

Thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 25/12, L.P.T (sinh năm - SN 2011) và L.T.H.D (SN 2008), con gái của anh L.Đ.D (SN 1980) đang học bài online tại nhà ở thôn Nam Định, xã Phú Định, huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Bất ngờ, một nam thanh niên bịt khẩu trang đi bộ từ phía đường Hồ Chí Minh xông vào cướp chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO A5 từ tay hai bé rồi chạy ra nhảy lên xe máy tẩu thoát.



Nhận tin báo, Công an huyện Quảng Trạch huy động cảnh sát hình sự phối hợp công an xã Phú Định, công an trật tự Nông trường Việt Trung khẩn trương điều tra, truy xét nghi phạm.

Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nghi phạm là Cao Văn Hòe (SN 1990, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh), thu tang vật là 1 chiếc điện thoại di động Oppo A3S (trị giá khoảng 2,7 triệu đồng), 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius và 4,3 triệu đồng.

Hòe khai nhận thêm, đã thực hiện 1 vụ trộm cắp tài sản của người dân tại TDP Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung, lấy trộm 5,3 triệu đồng và chiếc điện thoại OPPO A3S.

Vụ việc tiếp tục được Công an huyện Quảng Trạch điều tra, xử lý.