Tập 2 "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng": Khán giả thắc mắc trước phần chấm điểm của ban cố vấn

Tối 4/11, tập 2 chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã lên sóng với 14 tiết mục trình diễn cá nhân của 14 nghệ sĩ tham gia, bao gồm: Trang Pháp, Thanh Ngọc, Phương Vy, Giang Hồng Ngọc, Đoan Trang, MLee, Diệu Nhi, Tú Vi, Hoàng Oanh, Thái Trinh, Hương Ly, Hồng Nhung, Lynk Lee, Vân Hugo.

Tại phần thi solo Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, MLee thể hiện bản "hit" Cá cắn câu do DTAP sáng tác. Trong phần chia sẻ quan điểm làm nghề, cô cho hay: "Đối với tôi, được làm nghệ thuật đó là một niềm vinh hạnh. Được sống với nghệ thuật, đó là điều mơ ước lớn mà không phải ai cũng có cơ hội làm được. Tôi sẵn sàng đối đầu với những điều sắp tới". Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ vừa hát, rap, vừa thể hiện vũ đạo. Tuy rất nỗ lực, nhưng MLee chỉ nhận được nhận được tổng số điểm 80 từ ban cố vấn (Trần Hồng Hà: 26 điểm, Trần Thanh Trung: 26 điểm, Denis Đặng: 28 điểm).

MLee tại tập 2 chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Không ít khán giả bất ngờ, trong khi đó trước điểm số của MLee khi trước đó cô được ban cố vấn dành nhiều lời khen. Trên trang cá nhân, diễn viên Trần Quốc Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Xuất sắc vậy mà được có 80 điểm", stylist Kelbin Lei bày tỏ sự tán đồng: "Không hiểu sao cô bé đầu tư mọi thứ mà điểm số chỉ như vậy". Tại các diễn đàn, không ít khán giả cũng đặt dấu hỏi về tiêu chí của ban cố vấn.



Tương tự với trường hợp Vân Hugo. Thể hiện ca khúc Không còn mùa thu (sáng tác Việt Anh), cô nhận điểm số vỏn vẹn 78 - thuộc top 3 những nghệ sĩ nhận điểm số thấp nhất. Nhiều ý kiến nhận định, so với một giọng ca không chuyên, phần thể hiện của nữ MC là tròn trịa, văn minh và xứng đáng nhận được thành tích cao hơn.

Sân khấu của Vân Hugo tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". (Ảnh: NSX)

Bên cạnh việc những bình luận tỏ ý không tán đồng, không ít người xem cũng ủng hộ ban cố vấn. Những người này cho rằng, phần điểm số trình diễn cá nhân tại vòng đầu không quá quan trọng, chỉ nhằm quyết định ngôi vị trưởng nhóm. Bên cạnh đó, phần trình diễn khi xem qua sóng truyền hình có thể đã có sự chỉnh sửa, không thể chân thực và trọn vẹn như việc xem trực tiếp.

Hai nghệ sĩ nhận điểm số cao nhất tại tập 2 là diva Hồng Nhung, Phương Vy. Hồng Nhung chọn ca khúc Fly Me To The Moon (In other words), khoe trọn chất giọng khỏe khoắn và màu giọng đặc trưng làm nên tên tuổi của cô. Lúc nhận điểm số, Hồng Nhung ngạc nhiên vì bản thân bị chấm điểm. "Chị còn được chấm cả điểm à. Từ hồi 15 tuổi đến giờ mới có người chấm điểm chị đấy" – cô nói trên sân khấu. Tổng số điểm mà cô nhận được là 88 điểm (Trần Hồng Hà: 29 điểm, Trần Thành Trung: 30 điểm, Denis Đặng: 29 điểm).

Trong khi đó, Trang Pháp chọn thể hiện bản mashup hai ca khúc do bản thân tự sáng tác mang tên Chỉ là – Down for bad for love. Không chỉ thể hiện tài năng vũ đạo ấn tượng, cô còn chiếm cảm tình người xem với màn thể hiện tài năng đánh piano. Ban cố vấn không ngớt lời khen tặng Trang Pháp, khẳng định cô có thể "cân" mọi vai trò trong một nhóm nhạc. Về phía mình, nữ ca sĩ mong muốn có thể về nhóm biểu diễn để thể hiện khả năng ca hát lẫn nhảy múa.

Với số điểm này, Trang Pháp hiện đang dẫn đầu bảng điểm cố vấn cùng Hồng Nhung, Lệ Quyên và Thu Phương. Các nghệ sĩ còn lại sẽ trình diễn trong tập 3 được phát sóng vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 11/11/2023 trên VTV3.