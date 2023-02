Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam nói gì về khoản nợ khủng hơn 74.000 tỷ đồng?

Than - Khoáng sản Việt Nam nói gì về số nợ khủng hơn 74.000 tỷ đồng?

Than - Khoáng sản Việt Nam cho biết, không chỉ năm 2021 và 6 tháng năm 2022, trong tất cả các năm TKV đều đảm bảo quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước.



Về bảo toàn vốn nhà nước và lãi lỗ, TKV cho biết báo cáo tài chính của Tập đoàn này qua các năm đều có lãi (trong đó từ khi thành lập chưa có phát sinh lỗ, thể hiện trên BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán độc lập hàng năm và được các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước kiểm tra, giám sát), do đó TKV đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư.

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cho biết về số nợ hơn 74.400 tỷ đồng trong 6 tháng năm 2022.

Về các khoản nợ của khách hàng, trong đó có EVN: Các khoản công nợ báo chí nêu là công nợ chưa đến hạn thanh toán theo quy định tại Hợp đồng mua bán giữa TKV và khách hàng. Trong năm 2021 và 2022, TKV không phát sinh nợ phải thu quá hạn.

Việc quản lý công nợ, TKV thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý công nợ của Tập đoàn. TKV không phát sinh nợ quá hạn đối với NSNN, các khoản vay ngân hàng cũng như các khoản công nợ phải trả khác.

Về khả năng trả nợ của TKV, TKV không có phát sinh nợ quá hạn với các bên cho vay. Hệ số khả năng thanh toán nợ đến đến hạn của Tập đoàn năm 2021 là 0,97 lần; tăng 0,07 lần so với năm 2020 (0,90 lần), đảm bảo tính thanh khoản của toàn Tập đoàn.

Về kết quả SXKD năm 2022, Doanh thu toàn Tập đoàn đạt 165,9 ngàn tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, và bằng 119% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 21,35 ngàn tỷ đồng, tăng 3,45 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch. Lợi nhuận toàn Tập đoàn dự kiến đạt 8,1 ngàn tỷ đồng tăng 2,7 lần so với kế hoạch tương đương với 5 ngàn tỷ đồng.

Trước đó, trong báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022, TKV cho biết số nợ phải trả của doanh nghiệp này là 74.000 tỷ đồng, gấp hơn 1,6 lần vốn chủ sở hữu. Về số nợ khó đòi, 6 tháng năm 2022, TKV đang có hơn 270 tỷ đồng nợ khó đòi, trong khi đó chỉ 7,3 tỷ đồng là khoản nợ khó đòi ngắn hạn 6-12 tháng, còn lại nợ khó đòi từ 1-3 năm là hơn 68 tỷ đồng, khoản nợ khó đòi trên 3 năm là hơn 194 tỷ đồng.