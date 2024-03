Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho hội viên nông dân ở Huế

Ngày 6/3, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 50 hội viên nông dân là các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Huế.

Dự hội nghị có ông Trần Văn Lập – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và bà Nguyễn Thị Bích Tuyết – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế.

Lớp tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho 50 hội viên nông dân là các chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Huế do Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức. Ảnh: Anh Vũ.

Tại hội nghị, các hội viên nông dân đã được truyền đạt những nội dung trọng tâm như: Các văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề sản xuất kinh doanh nông sản sạch; chú trọng đảm bảo sản xuất và kinh doanh các loại nông sản an toàn; các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cộng đồng; hướng dẫn thực hành tốt về an toàn thực phẩm.

Các hội viên nông dân dự tham gia hội nghị cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc lựa chọn thực phẩm sạch cũng như các phương pháp chế biến thức ăn tốt cho sức khỏe; lợi ích của thực phẩm an toàn và tác hại của thực phẩm không an toàn đối với đời sống con người.

Chương trình tập huấn giúp hội viên nông dân nắm vững kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm hướng tới một nền sản xuất xanh, sạch, an toàn và bền vững. Ảnh: Anh Vũ.

Chương trình tập huấn là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó, giúp các hội viên nông dân chủ động thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, phòng ngừa, hạn chế ngộ độc thực phẩm xảy ra trong gia đình và cộng đồng.

Hoạt động này cũng giúp hội viên nông dân nắm vững kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm để vận dụng trong sản xuất, chăn nuôi nhằm hướng tới một nền sản xuất xanh, sạch, an toàn và bền vững, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Nâng cao đạo đức người nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch, đảm bảo an toàn".