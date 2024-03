Trồng khoai lang trắng ở Long An, dân chăm nhàn, chả tốn mấy phân thuốc, đào lên la liệt củ to Đất ruộng ở một nơi của Long An, dân trồng loại cây ra củ la liệt, đào lên hàng tấn, lời hơn trồng lúa

Ông Tâm, nông dân trồng khoai lang xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An chia sẻ: “Khoai lang tuy dễ trồng nhưng để sai củ, cho củ đồng đều, trong quá trình trồng, tôi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ khâu chọn giống, làm đất, ươm mầm đến bón phân phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cây...".