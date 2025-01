Tàu du lịch Anthem Of The Seas chở gần 4.500 du khách quốc đến Huế Tàu du lịch Anthem Of The Seas chở gần 4.500 du khách quốc đến Huế

Thành phố Huế đón chuyến tàu du lịch Anthem Of The Seas chở gần 4.500 du khách quốc tế cập cảng Chân Mây.

Ngày 9/1, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty TNHH MTV Dịch vụ lữ hành Saigontourist tổ chức chương trình đón chuyến tàu du lịch Anthem Of The Seas và những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải năm 2025. Ông Hoàng Hải Minh- Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng hoa, quà cho những du khách đầu tiên đến thành phố bằng đường hàng hải năm 2025. Chuyến tàu du lịch Anthem Of The Seas, quốc tịch Bahamas, hãng tàu Royal Caribbean đã chở 4.455 khách du lịch mang quốc tịch Anh, Úc, Mỹ… cập cảng Chân Mây vào lúc 7h ngày 9/1. Theo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, trong số 4.455 khách du lịch trên tàu Anthem Of The Seas, Công ty đã khai thác được gần 2.000 khách mua tour du lịch tham quan các địa điểm du lịch và thưởng thức ẩm thực tại Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam trong 1 ngày. Riêng tại Huế, Saigontourist đã khai thác được hơn 500 khách tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như Đại Nội, lăng vua Tự Đức, chùa Thiên Mụ… Tại chương trình, lãnh đạo UBND thành phố Huế, Sở Du lịch thành phố và các đơn vị liên quan đã tặng hoa và quà cho những du khách đầu tiên đến thành phố bằng đường hàng hải năm 2025. Lãnh đạo UBND thành phố Huế cũng dành những phần quà lưu niệm đặc biệt gửi đến thuyền trưởng và thủy thủ đoàn tàu du lịch Anthem Of The Seas. Những du khách đầu tiên đến thành phố Huế bằng đường hàng hải năm 2025 được chào đón nồng nhiệt. Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây, năm 2024, Công ty đã đón 41 chuyến tàu du lịch cập cảng với hơn 90.000 lượt khách và thuyền viên đến Huế. Đến thời điểm hiện tại, đã có 49 chuyến tàu du lịch đưa gần 99.998 lượt khách và 39.212 thuyền viên đăng ký cập cảng Chân Mây vào năm 2025. Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong năm 2024, ngành du lịch thành phố đón gần 3,9 triệu lượt khách, tăng 21,8% so với năm 2023, trong đó có gần 1,45 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16.6% so với năm 2023. Tỷ trọng khách du lịch quốc tế chiếm gần 36% trong tổng lượt khách du lịch đến Huế. Khách du lịch chủ yếu đến từ các thị trường ASEAN, Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc. Doanh thu từ du lịch năm 2024 của thành phố ước đạt 7.900 tỷ đồng, tăng 19.6% so với năm 2023. Tàu du lịch Anthem Of The Seas chở gần 4.500 du khách quốc tế cập cảng Chân Mây. Trong năm, thành phố Huế cũng đón nhận một loạt giải thưởng, danh hiệu từ một số tổ chức, tạp chí, kênh thông tin du lịch quốc tế, góp phần truyền thông, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch Huế trong khu vực và toàn cầu, thu hút các thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống và tiềm năng. Năm 2025, thành phố Huế có nhiều sự kiện lớn được tổ chức như: Năm Du lịch quốc gia, kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế... nên sẽ có rất nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế du lịch cũng như để quảng bá hình ảnh du lịch Huế. Huế tổ chức loạt sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2025, dự kiến thu hơn 11.000 tỷ đồng từ du lịch

