Ngày 16/5, ông Đỗ Quang Trường - Chủ tịch UBND xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xác nhận chính quyền địa phương có nhận được đơn trình báo của gia đình ông T.K.Q, cha của nữ sinh T.N.B.C (15 tuổi, học sinh lớp 9, trường THCS Long Khánh) về việc con của ông bị ông N.V.T - Phó Hiệu trưởng nhà trường sàm sỡ.

Ngôi trường xảy ra sự việc. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Cụ thể, trong đơn gia đình em C nêu rõ, trước đó vào khoảng 8 giờ 30 ngày 10/5 sau khi thi xong môn Toán, em C được ông N.V.T mời lên phòng làm việc để nói chuyện.

Tại đây ông T đã chủ động hôn lên má, sờ ngực, mông và ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh C.

Do sợ hãi về hành vi của thầy giáo nên em C đã về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe và có đơn trình báo gửi nhà trường, cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng của xã và huyện đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ về vấn đề này ông N.V.T thừa nhận bản thân có gọi em C lên phòng làm việc riêng để hỏi thăm việc thi học kỳ II và ôn thi tuyển lớp 10, vì em C là học sinh giỏi nên lâu nay luôn được quý mến, và ông T có dùng tay đụng vào nốt ruồi trên mặt em C.

Em C. vẫn lo lắng sợ hãi. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Đáng nói, vụ việc trên đã gây tâm lý lo sợ, hoảng loạn cho nữ sinh C khiến nữ sinh này bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ II.

Ông Lê Khắc Chinh - Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đang lấy ý kiến nhiều bên để xác minh vụ việc.

“Tuy nhiên, sự việc chỉ là một chiều, nữ sinh kể lại cho mẹ nghe, nhà trường không lắp camera nên không ai chứng kiến”, ông Chinh nói.

Đối với trường hợp nữ sinh C đã bỏ thi 4 môn trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ II, ông Chinh cho biết, theo chỉ đạo của Phòng GDĐT huyện Bến Cầu, nhà trường sắp xếp tổ chức cho các em thi lại vào ngày 16/5, giám thị gác thi cũng được phân công là nữ giáo viên.

Đại diện Phòng GDĐT huyện Bến Cầu cũng cho biết đã nắm được thông tin và đang vào cuộc làm rõ sự việc.