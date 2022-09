Ngày 7/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Trác (44 tuổi), nguyên hiệu phó Trường THCS Long Khánh về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bị cáo Nguyễn Văn Trác liên tục né ống kính khi bị tuyên phạt tại tòa. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, sau phần tranh luận tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Trác đã đồng ý các cáo buộc trong cáo trạng. Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Cầu quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trác mức án 3 năm tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Đồng thời, bị cáo Nguyễn Văn Trác bị cấm làm công việc quản lý, giáo dục trong 2 năm từ ngày hoàn tất hình phạt tù.

Về bồi thường thiệt hại dân sự, Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo Trần Văn Trác bồi thường cho nạn nhân 14,9 triệu đồng.

Trao đổi với báo chí, bà T.G. (mẹ bị hại B.C.) chia sẻ, bà cảm thấy rất vui khi bị cáo nhận tội, bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đồng thời, con của bà cũng được minh oan, không phải cháu đặt điều vu khống thầy giáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Trác bật khóc khi bị công an áp tải rời khỏi tòa sau khi nhận 3 năm tù giam. Ảnh: A.X

Cáo trạng cho biết, khoảng 8h30 ngày 10/5/2022, tại Trường THCS Long Khánh, Nguyễn Văn Trác thấy T.N.B.C (SN 31/5/2007) là học sinh của trường đang nghỉ giải lao sau khi thi hết môn Toán tại sân trường, ông đã gọi em C lên phòng làm việc riêng.

Khi lên phòng, thấy Trác đang ngồi trên ghế tại bàn làm việc, em C đứng cạnh bàn phía tay phải của Trác. Trác hỏi em C về tình hình học tập và việc sắp thi chuyển cấp. Sau đó, Trác nói "C cho thầy hôn trán". C không đồng ý nhưng Trác vẫn đứng lên ôm C và sờ nốt ruồi vùng trán trên mặt, định hôn C nhưng C tránh được, dùng tay đẩy Trác rồi đi ra ngoài. Trác tiếp tục đi theo ôm C từ phía sau và thực hiện một số hành vi thiếu chuẩn mực đối với C. C dùng tay đẩy Trác để chạy ra ngoài.

Sau khi rời phòng của Trác, em C hoảng hốt chạy đến phòng truyền thống của trường tìm bà N.H.T.G (mẹ của C, là giáo viên tại trường). Tuy nhiên, C chỉ gặp 2 giáo viên khác là cô P.N.H và cô P.T.S. Lúc này, C khóc và kể việc vừa bị Trác sàm sỡ cho 2 cô nghe và được cô giáo gọi điện thoại báo cho mẹ C biết sự việc.

Sau đó, em C vào phòng để thi tiếp môn địa lý thì Trác lại đến gọi C ra nói chuyện với nội dung "lúc nãy thầy giỡn, sao con nói vậy mất uy tín thầy" thì C chạy vào phòng thi khóc. Đến 10 giờ 45 cùng ngày 10/5, mẹ em C đến Công an xã Long Khánh, huyện Bến Cầu tố cáo hành vi của Trác.

Ngoài em C, 2 nữ sinh khác trong trường tố cáo bị Trác hôn lên má và đặt tay lên vai vào khoảng tháng 3/2022 tại phòng làm việc riêng của Trác.

Tuy nhiên, theo Viện KSND huyện Bến Cầu, trong quá trình điều tra, ông Trác không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dù vậy, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả thực nghiệm điều tra và lời khai của bị hại, người làm chứng, đã chứng minh được hành vi phạm tội của ông Trác.