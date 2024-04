Taylor Swift đang không ngừng phá vỡ các kỷ lục của chính mình. Sau khi Spotify tiết lộ vào ngày 19/4 rằng, "The Tortured Poets Department" đã trở thành album đầu tiên trong lịch sử của nền tảng âm nhạc này đạt được 200 triệu lượt nghe trong một ngày. Đến sáng ngày 20/4, dịch vụ nghe nhạc trực tuyến này cho biết, lượng nghe trong ngày đầu tiên thực tế đã vượt qua 300 triệu.



"Lịch sử đã được tạo nên vào ngày 19/4/2024, "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift là album đầu tiên trong lịch sử Spotify có hơn 300 triệu lượt stream trong một ngày", Spotify cho biết.

Chỉ hai giờ sau khi "The Tortured Poets Department" ra mắt vào lúc nửa đêm (giờ Mỹ), Taylor Swift đã thông báo đến những người hâm mộ của mình rằng, cô đang thêm 15 bài hát vào 16 bài hát trước đó để tạo nên phiên bản digital deluxe với 31 bài hát.

Taylor Swift lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu"

Taylor Swift lập kỷ lục với album mới. Ảnh: People.

Trước khi album mới ra mắt, Taylor Swift đã nắm giữ kỷ lục về số lượt nghe nhiều nhất trong một ngày, với các cột mốc trước đó được thiết lập bởi "Midnights" năm 2022 và "1989 (Taylor's Version)" năm 2023.

Đã có thông tin vào thứ Sáu rằng, với “Poets”, Swift đã trở thành nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trong một ngày trong lịch sử Spotify. Trước đó, cô đã phá vỡ kỷ lục của chính mình với tư cách nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trong một ngày khi "1989 (Taylor's Version)" ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Trước khi album phát hành, cô đã lập một kỷ lục thông thường hơn một chút, khi “Poets” trở thành album được lưu sẵn nhiều nhất trên Trang đếm ngược trong lịch sử Spotify chỉ một ngày trước khi nó ra mắt.

Đặc biệt, ca khúc "thank you aIMee" thuộc album "The Tortured Poets Department" khiến công chúng chú ý. Nhiều người cho rằng, đây là lời đáp trả của Swift dành cho Kim Kardashian, ẩn chứa những thông điệp đầy ẩn ý.

Dựa trên tựa đề bài hát, nhiều người tinh ý nhận ra khi ghép các chữ cái in hoa lại sẽ thành "KIM", dẫn đến suy đoán rằng "Aimee" chính là ẩn dụ cho Kim Kardashian.



Trong ca khúc, Swift hát: "Trong suốt thời gian cô tung những cú đấm, tôi đang xây dựng một thế lực/Và tôi không thể tha thứ cho cảm giác của cô/Tôi hét lên "chết tiệt, Aimee" giữa bầu trời đêm, khi máu đã chảy/Dẫu vậy, tôi không quên cách cô đã khiến tôi chữa lành".

Nhiều người cho rằng, những lời ca này ám chỉ mâu thuẫn giữa Swift và Kardashian trong quá khứ, liên quan đến vụ việc Kanye West - chồng cũ Kim - giật micro của Swift trên sân khấu VMAs 2009.

Taylor Swift khơi dậy mối thù với Kim Kardashian. Ảnh: Teen Vogue.

Ngay sau khi ra mắt, "thank you aIMee" đã thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Các fan hâm mộ của Swift (Swifties) đã đổ dồn vào trang cá nhân của Kim Kardashian, gọi cô là "Aimee".



Tuy nhiên, Kim Kardashian dường như không mấy bận tâm đến những lời bàn tán này. Cô đăng tải một bức ảnh mỉm cười trong bữa tiệc cùng bạn bè, thể hiện sự bình thản trước những ồn ào.

Mối thù giữa Taylor Swift và Kim Kardashian bắt nguồn từ vụ việc Kanye West giật micro của Swift trên sân khấu VMAs 2009. Sau sự cố này, cả hai liên tục có những lời qua tiếng lại, chỉ trích và hạ bệ nhau trên truyền thông.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Kim Kardashian công bố đoạn ghi âm bí mật giữa West và Swift, khiến Taylor Swift rơi vào khủng hoảng và suy sụp.

Trong một cuộc phỏng vấn với Time năm 2016, Swift chia sẻ rằng, sự việc này đã khiến cô bị tổn thương nặng nề, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và tinh thần.

Mặc dù Swift không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán về ca khúc "thank you aIMee", nhưng ca khúc này vẫn thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Mối thù dai dẳng giữa Taylor Swift và Kim Kardashian vẫn là một ẩn số và có thể sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.