Taylor Swift nói về phim ngắn "kể xấu" người yêu cũ

Phim ngắn All Too Well của Taylor Swiff.

Taylor Swift vốn đã nổi tiếng với tư cách là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ, thế nhưng mới đây, cô đã xuất hiện tại Lễ hội Tribeca với tư cách là đạo diễn. Đây là vai trò mà Taylor Swift chỉ mới thử sức trong những năm gần đây, lần đầu tiên cô chỉ đạo chính trong video âm nhạc The Man của chính mình. Cách đây vài tháng cô trực tiếp làm đạo diễn phim ngắn All Too Well.

Tham gia cùng các khách mời Sadie Sink và Dylan O'Brien, những người đóng vai chính của bộ phim, Taylor Swift đã chia sẻ những ý tưởng của mình với All Too Well cũng như "cơ duyên" khiến cô bén nghiệp đạo diễn. Khi mới chập chững làm đạo diễn, cô bắt đầu tham gia vào quá trình chỉnh sửa MV ca nhạc và thay đổi nó theo ý muốn.

Taylor Swift nói về phim ngắn "All Too Well". (Ảnh: Variety).

"Mọi thứ bắt đầu bằng việc tự mình nhúng tay vào các sản phẩm cá nhân. Khoảng 10 năm trước, tôi bắt đầu tự xử lý cho video của mình và không thuê đạo diễn bên ngoài nữa. Tôi xem việc sử dụng ống kính như một phần mở rộng tự nhiên của việc kể chuyện và viết lách", Taylor nói.

"Tôi cảm thấy rất tự nhiên khi viết một bài hát và hình dung nó trong đầu để tạo một loạt phân cảnh và sau đó chọn những người sẽ thể hiện các phân cảnh đó", cô tiếp tục. Nữ ca sĩ thừa nhận rằng, cô đã bắt đầu chỉ đạo một cách toàn diện trong MV The Man.

Taylor Swift làm đạo diễn

Taylor Swift cho biết, trong một thời gian tương đối dài, cô phải vật lộn với "hội chứng kẻ mạo danh", tức là bản thân có cảm giác như cô chỉ đi làm những điều mà người khác đã làm trước đó.

Trong khi thừa nhận rằng, bản thân vẫn đang học hỏi, Taylor Swift cho biết cô đạo diễn All Too Well với tư cách như một bộ phim ngắn chứ không phải một MV ca nhạc dài hơn bình thường.

"Thật tuyệt vời nếu viết và chỉ đạo một bộ phim. Tôi thích làm một bộ phim gần gũi với một nhóm nhỏ những đủ vững chắc và tôi tin tưởng", Taylor nói. Tuy nhiên, cô nhận thức rất rõ những thách thức mà các nhà làm phim nữ phải đối mặt.

"Tôi cũng vô cùng ý thức về đặc ân của mình khi trở thành một nhà làm phim nữ, vì tôi đã có thể tự tài trợ kinh phí cho bộ phim này. Tôi phải liên tục tự nhủ, dù làm điều gì đó mới mẻ đã là một thách thức, nhưng cần phải hiểu rằng, phụ nữ làm phim vẫn khác còn gặp nhiều khó khăn hơn gấp bội"

Trong phim ngắn All Too Well, Taylor Swift xuất hiện với tư cách khách mời ở cuối phim. Bộ phim diễn ra theo một trình tự được thiết lập vào 13 năm sau, kết thúc với cảnh cô viết một cuốn sách cùng tên.