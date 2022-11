Tên lửa không đối đất AGM-88 trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford, ngoài khơi bờ biển Virginia vào tháng 10. Ảnh NY Times.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9 nhưng đến nay mới được công bố. Tên lửa do Mỹ sản xuất do lực lượng Ukraine bắn đã làm bị thương 3 thường dân ở miền đông Ukraine vào tháng 9, theo người dân và các mảnh vỡ được thu hồi từ hiện trường. Vụ việc đánh dấu một trường hợp hiếm hoi khi vũ khí do Mỹ cung cấp gây ra thương vong dân sự trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tính đến nay đã kéo dài 9 tháng.

Vụ tấn công - sử dụng tên lửa chống bức xạ tốc độ cao AGM-88B, được bắn từ máy bay chiến đấu nhằm vào các mục tiêu mặt đất như radar và hệ thống phòng không - xảy ra vào khoảng 18h ngày 26/9 tại thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine, người dân địa phương cho biết. Thành phố công nghiệp ở vùng Donbass của Ukraine là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và pháo binh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine hồi tháng Hai.

Ukraine đã phụ thuộc rất nhiều vào các hệ thống phòng không, đặc biệt là các hệ thống phòng không mới được gửi từ các đồng minh phương Tây để chống lại quân đội Nga.

Tháng này, các quan chức Mỹ và Ba Lan nói rằng, lực lượng phòng không Ukraine dường như đã bắn nhầm một tên lửa do Nga sản xuất qua biên giới phía tây của Ukraine vào lãnh thổ Ba Lan và giết chết hai người. Tên lửa được cho là do Ukraine bắn để đáp trả cuộc tấn công đường không của Nga.

Đây không phải là lần đầu tiên các lực lượng Ukraine bắn nhầm tên lửa. Báo New York Times của Mỹ ngày 24/11 vừa tiết lộ về một vụ bắn nhầm tên lửa khác của Ukraine, khiến 3 dân thường bị thương.

Theo đó, các nhà báo Mỹ đã thu thập và xác định được các mảnh kim loại còn sót lại thuộc về tên lửa AGM-88B do Mỹ sản xuất tại địa điểm xảy ra vụ tấn công vào hồi tháng 9 ở miền đông Ukraine.

"Ba người bị thương. Không ai thiệt mạng. Tên lửa rơi trúng một căn hộ trống. Những người ở căn hộ bên cạnh đã bị thương", Olga Vasylivna, một cư dân sống gần nơi trúng tên lửa Mỹ cho biết.

Không có tài liệu và bằng chứng nào ghi nhận rằng, lực lượng Ukraine cố tình nhắm mục tiêu vào các thành phố do họ kiểm soát. Điều này cho thấy tên lửa có khả năng chệch mục tiêu và có thể đã bị trục trặc trước đó.

Trong trường hợp này, tên lửa đã bắn trúng tầng cao nhất của một tòa nhà chung cư 5 tầng thời Liên Xô ở Kramatorsk rồi phát nổ, tạo ra một lỗ hổng lớn ở một mặt của tòa nhà. Không rõ tên lửa bắn trúng tòa nhà chung cư vì trượt mục tiêu đã định trước đó hay bị trục trặc nên không thể bắn trúng đích.

Vào cuối tháng 9, Kramatorsk cách Lyman - nơi lực lượng Ukraine đang cố gắng giành lại từ quân Nga khoảng 20km.

Theo hai quan chức quốc phòng Mỹ, không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga ở Ukraine đã chiếm được hoặc sử dụng tên lửa của Mỹ kể từ khi Mỹ bắt đầu cung cấp vũ khí cho Kiev.

Sau vụ tấn công, các phóng viên của The New York Times đã kiểm tra thực tế mảnh đạn còn sót lại tại hiện trường và nhận định đây là tên lửa AGM-88B của Mỹ.

AGM-88 được Hải quân và Không quân Mỹ phát triển chuyên dùng cho máy bay chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các điểm đặt tên lửa phòng không của đối phương.



Không rõ Lầu Năm Góc lần đầu tiên bắt đầu cung cấp tên lửa AGM-88 cho quân đội Ukraine khi nào. Nhưng vào tháng 8, các quan chức quốc phòng Mỹ thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đã sử dụng loại tên lửa này trong chiến đấu. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cũng xác nhận việc sử dụng chúng.

Không rõ mục tiêu chính xác mà tên lửa AGM-88 được cài đặt trước khi nó chệch mục tiêu, bắn nhầm vào tòa nhà chung cư ở Kramatorsk.

Lầu Năm Góc từ lâu đã sử dụng kho dự trữ thiết bị cũ kỹ để cung cấp cho Kiev. Một sĩ quan Mỹ giấu tên vì không được phép phát biểu công khai, nói thêm rằng tên lửa AGM-88B bắn trúng chung cư ở Kramatorsk hồi tháng 9 gần như chắc chắn đến từ kho dự trữ cũ của nước này. Quân đội Mỹ đã được cung cấp phiên bản cải tiến mới hơn.

Tên lửa này chỉ là một trong số rất nhiều loại vũ khí mà Mỹ và các quốc gia khác cung cấp cho Ukraine.