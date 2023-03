Tesla tung chiêu giảm giá giành thị phần xe điện ở Trung Quốc

Ở Trung Quốc, mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện Mach-E của Ford Motor Co. rẻ hơn 1/3 so với giá bán ở Mỹ (Ảnh: Bloomberg)

Tesla sẵn sàng định hình lại thị trường ô tô Trung Quốc với những đợt giảm giá mạnh chưa từng thấy khiến một số nhà sản xuất ở quốc gia này tới bờ vực phá sản, theo Bloomberg.



Đợt giảm giá của hãng xe điện Mỹ bắt đầu vào tháng 10/2022. Nhà chế tạo xe điện của Elon Musk đã giảm giá các mẫu xe được sản xuất tại nhà máy khổng lồ ở ngoại ô Thượng Hải. Đỉnh điểm là vào tháng 1/2023, một đợt giảm giá khác đã khiến loạt mẫu ô tô tại Trung Quốc của Tesla rẻ hơn tới 14% so với năm ngoái và trong một số trường hợp rẻ hơn gần 50% so với ở Mỹ và châu Âu.

Các động thái khiến các đối thủ trong ngành không còn lựa chọn nào khác là áp dụng một chính sách tương tự. Trong số đó có những công ty mới nổi tại Trung Quốc như Xpeng Inc. và Nio Inc. cũng như các thương hiệu quốc tế hàng đầu như Volkswagen AG và Mercedes-Benz Group AG. Các thương hiệu đã giảm giá tới 70.000 NDT (10.000 USD). Điển hình, xe thể thao đa dụng chạy điện Mach-E của Ford có giá khởi điểm 209.900 NDT, rẻ hơn khoảng 1/3 so với ở Mỹ.

Jochen Siebert, Giám đốc điều hành của JSC Automotive, một công ty tư vấn có văn phòng ở Thượng Hải và Stuttgart, cho biết: “Tesla đã phá huỷ phần còn lại của thị trường”.

Có ít nhất 30 nhà sản xuất ô tô nữa đã giảm giá, theo tính toán của Bloomberg và các phương tiện truyền thông địa phương.

Hôm 22/3, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc kêu gọi chấm dứt cuộc chiến giá cả, cho rằng đó không phải là giải pháp lâu dài để ngăn chặn đà giảm doanh số bán hàng và giải phóng hàng tồn kho, và ngành công nghiệp nên “trở lại hoạt động bình thường” để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Theo Bloomberg, truyền thông Trung Quốc cũng vào cuộc cảnh báo về việc trợ giá cho các hãng xe ô tô. Ví dụ, tỉnh Hồ Bắc và Dongfeng Motor Group Co. do nhà nước hậu thuẫn đã giảm giá tới 90.000 NDT - tương đương gần 40% - đối với các mẫu Citroen C6.

Giá thành xe điện giảm sau khi ngành ô tô của Trung Quốc gặp khó khăn. Chi tiêu người dân bị giảm sút nghiêm trọng do các lệnh phong toả kéo dài trong chính sách phòng dịch Covid 19, trong khi doanh số bán hàng cũng bị ảnh hưởng do việc nhà nước loại bỏ trợ cấp mua xe điện vào cuối năm ngoái. Sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng gây ra nhiều khó khăn cho các ngành công nghiệp trên toàn cầu.

Tuy nhiên, bất chấp những thách thức này cùng với suy thoái kinh tế, doanh số bán lẻ các loại xe năng lượng mới - bao gồm cả xe hybrid chạy hoàn toàn bằng điện và plug-in - đã tăng gần gấp đôi lên 5,67 triệu vào năm ngoái. Trong số này, hãng xe nội địa BYD chiếm khoảng 30%. Riêng trong tháng 11/2022, lượng xe bán ra của Tesla từ nhà máy Thượng Hải cũng đạt mức kỷ lục 100.000 chiếc.

Theo Giám đốc tài chính Steven Feng của Nio, với việc sử dụng xe điện ngày càng nhiều, thị trường ô tô của Trung Quốc đang trải qua một “cuộc cải tổ rất sâu sắc”.

Ông Feng cho biết, khách hàng đang trở nên kén chọn hơn và có nhu cầu khá lớn. Trong bối cảnh này, nhà sản xuất xe địa phương Nio tự tin sẽ đạt được mục tiêu doanh số bán một phần tư triệu xe điện trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với tổng doanh số năm 2022. Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận sản xuất của Tesla, Tom Zhu, cho biết việc giảm giá của công ty “đã tạo ra nhu cầu rất lớn”.

Theo Bloomberg New Energy Finance, doanh số bán xe điện có thể đạt 8,1 triệu chiếc tại Trung Quốc trong năm nay, so với 3,2 triệu chiếc ở châu Âu và 1,9 triệu chiếc ước tính ở Mỹ.

10 thương hiệu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc - chiếm 68% thị phần toàn ngành (Ảnh: Bloomberg)

Theo Sanford C. Bernstein & Co, với 155 mẫu xe hybrid và plug-in thuần điện mới dự kiến sẽ được ra mắt chỉ riêng tại Trung Quốc trong năm nay, thị trường xe điện ở nước này sẽ còn duy trì sức cạnh tranh rất cao.

Điều đó cũng có nghĩa, những “ông lớn” của ngành này sẽ có thể phải giảm giá nhiều hơn về mặt tài chính.

Tesla có “vài tỷ USD mà họ có thể sử dụng cho mục đích này trong khi những công ty khác thì không,” Siebert của JSC Automotive cho biết.

Bên cạnh Tesla, BYD do Warren Buffett hậu thuẫn có khả năng thực hiện một đợt cắt giảm khác, các nhà phân tích của Morgan Stanley cho hay. Theo đó, cuộc chiến giá cả do công ty có trụ sở tại Austin, Texas khởi xướng diễn ra nhanh hơn và nghiêm trọng hơn dự kiến và sẽ “thúc đẩy quá trình cải tổ thị trường”.

Theo Morgan Stanley, ba nhà sản xuất địa phương Nio, Xpeng và Li Auto Inc. cũng có nguồn lực tài chính mạnh để duy trì khả năng tự lực trong 18 tháng tới.

Tăng trưởng giá cổ phiếu của các hãng xe điện (Ảnh: Bloomberg)

Phản ứng trên thị trường đối với những đợt giảm giá xe điện của các công ty khá trái chiều. Cổ phiếu Tesla đã giảm ngay sau khi hãng xe Mỹ thay đổi giá, nhưng đã tăng trở lại và vượt xa các nhà sản xuất xe điện lớn của Trung Quốc. Tesla đã tăng 60% trong năm nay, trong khi cổ phiếu tại thị trường Mỹ của Li Auto đã tăng thêm 15%. Nio giảm 7% tại Hồng Kông.

Tu Le, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Sino Auto Insights cho biết: “Thị trường xe điện sẽ tiếp tục vô cùng tàn khốc cho đến giữa năm 2024.